Andrés Ham: La mejora continua en los procesos de capital humano

Y la causa raíz del problema es… falta de capacitación del operador. Cuántas veces no hemos escuchado esta conclusión en los procesos de auditorías o mejora continua que experimentan las empresas de las diversas industrias de la región.

Muchas veces, los expertos en la excelencia operacional han manifestado que este fundamento suele ser muy simple, o el pretexto perfecto para salir del paso y concluir con el problema sin erradicar las fallas sistemáticas del proceso de operación.

Estoy de acuerdo con que esto suele ocurrir; sin embargo, cuántas veces realmente sí hay factores que el departamento de capital humano debe intervenir, y que muy pocas veces se les hace partícipe del proceso de cambio.

Algunas ocasiones, los proyectos de mejora se enfocan enteramente en analizar procesos, herramientas y técnicas de gestión meramente de la manufactura en sí.

No obstante, sería fundamental no omitir ni hacer un lado el rol que juega el talento humano en los sistemas de trabajo. Al final del día, podríamos tener los procedimientos más eficientes y esbeltos, tecnología de punta, las mejores herramientas de análisis y solución de problemas, pero si no tenemos el recurso humano adecuado, de poco servirán todas esas mejoras, ya que al final todo recaerá en lo que haga o deje de hacer una persona.

De la misma manera, todas las áreas de Recursos Humanos deben someterse al juicio de la mejora continua. Como lo menciono en líneas anteriores, durante muchos años el departamento ha sido relegado de la mejora y, siendo sinceros, aún nos encontramos en muchas ocasiones con áreas de oportunidad enormes en el tema. Y esto hablando ya de los procesos inherentes del área. Hemos dejado pasar la oportunidad de ajustar y movernos en consecuencia a lo que solicita el negocio, de nosotros.

El último lustro, impulsado primariamente por el nearshoring, nos ha obligado a movernos para lograr los objetivos en materia de personal.

Cada vez se maneja un mayor volumen de información que debe ser procesada y analizada correctamente para una toma de decisiones efectiva. Asimismo, los procesos deben orientarse en la automatización, tecnología y velocidad. El entorno actual, si algo no otorga definitivamente, es tiempo.

La alta competencia, el mercado de salarios y beneficios subiendo exponencialmente, así como la poca disponibilidad de mano de obra calificada, son solo algunos de los factores que no podemos dejar a un lado y que en el 2025 no solo se mantendrán, sino que continuarán en el ritmo ascendente de los últimos años.

Es así, que los programas de excelencia operacional y mejora continua que las empresas decidan implementar en los meses venideros no deben por ningún motivo hacer a un lado el departamento de Capital Humano. Y de la misma manera, los profesionales del área debemos mantener apertura y buscar esa especialización, no podemos desentendernos de los cambios y mejoras que cada organización debe buscar en conjunto.

Atrás quedaron los tiempos en los que la operación era tan solo procesos productivos y materiales. Recordemos que de nada servirá tener todo eso, si no contamos con las personas adecuadas.