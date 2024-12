Miguel Moreno Tripp: Múltiplo Precio a utilidad

Platicando con un compañero de trabajo salió el tema de este múltiplo. De acuerdo con el New York Times, “Benjamin Graham y David L. Dodd idearon una idea de inversión sencilla que sigue siendo influyente […] en 1929, instaron a los inversionistas a centrarse en hechos concretos, como las utilidades […] en lugar de tratar de adivinar lo que traería el futuro. Una empresa con altas utilidades y un precio de sus acciones relativamente bajo estaría subvaluada […] Buffett tomó clases con Graham y, después de trabajar brevemente con él, puso en en práctica esas teorías. La fortuna de Buffett es solo una parte del gigantesco legado de los profesores”.

Estaríamos de acuerdo en estar en desacuerdo con el postulado de que no “adivinar” el futuro. Los inversionistas invierten precisamente porque esperan generar ingresos en el futuro: la base del método de flujos de efectivo descontado. No es que haya pleito entre las dos metodologías, no solo se complementan dichos métdos sino que son primos hermanos -aunque no lo saben-, pero eso lo dejamos para otra ocasión.

¿Cómo se interpreta? El calculo aritmético es una simple división: tómese el precio de una acción y divídase entre las utilidades de la empresa. La interpretación va más allá de la aritmética. A los precios de las acciones en el argot bursátil se les llaman hechos, porque alguien pagó una cierta cantidad de dinero por recibir un título accionario y alguien más entregó un título accionario a cambio de recibir una cierta cantidad de dinero. Eso implica que no es como las cotizaciones del tipo de cambio que son ofrecimientos de compra o de venta de dólares (o la moneda que sea). Hay un dicho americano que viene mucho al caso: Put your money where your mouth is. Eso es el numerador.

El denomindaor, -las utilidades de la empresa- presenta un poco más de complejidad. La contabilidad presenta las utilidades por un cierto período. Puede ser al primer trimestre y solo abarcan las utilidades de enero a marzo.

Al segundo trimestre sería el acumulado de enero a junio y así sucesivamente. Si tomamos las utilidades solamente por un trimestre, estamos dejando de considerar todo lo que pasa el resto del año, a menos que esperaramos a hacer el cálculo hasta diciembre. Entra al rescate el concepto de TTM por su siglas en inglés: trailing twelve months o los últimos 12 meses. También esta el concepto de FTM (Forward…) que serán las utilidades esperadas por los siguientes doce meses.

Finalmente, la interpretación. Podemos considerar este múltiplo como el precio que estan dispuestos a pagar los inversionistas por unidad de utilidad: en cuanto se vende cada peso que genera de utilidad una empresa.

Utilizando el CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings o múltiplo P/E ajustado por ciclicidad) de Shiller, el máximo ha sido 44.2x (x es veces) en diciembre de 1999; el mínimo de 4.7x en diciembre de 1920. El promedio desde enero de 1881 es de 17.53x y del 2000 para acá, de 27.34x. A noviembre de 2024 es de 38.11x. Ojalá no sea presagio de nada.

