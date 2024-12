Guillermo Godínez: ¡Vamos a gentrificar!

Hace poco un buen amigo me mencionó la palabra “gentrificar” que se utiliza en el desarrollo urbano de grandes ciudades como puede ser la CDMX, Londres, París o Nueva York.

La verdad es que me quedé con cara de “what” cuando me la mencionó y ya luego me la explicó y Yo investigué mas al respecto y es el tema que hoy voy a presentarles y que resulta en algo muy interesante y muy importante para el buen desarrollo de una ciudad y sus barrios.

La gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, a partir de la preconstrucción o rehabilitación edificatoria con mayores alturas que las existente, lo que provoca un aumento de los alquileres o del costo habitacional de estos espacios.

Esta acción induce a que los residentes tradicionales u oriundos abandonen dicho barrio y se afinquen en espacios más periféricos, lo que produce que este “nuevo” espacio termine por ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica que les permita afrontar estos nuevos valores de los inmuebles.

Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades con importante potencial turístico y nivel económico.

La gentrificación no se centra únicamente en los aspectos físicos, sino que involucra una serie de cambios en la conformación de la población y se caracteriza por el desplazamiento de un estrato social por uno nuevo superior.

Este proceso comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel económico descubren un barrio de gente pobre que, a pesar de estar degradado y depreciado comercialmente, ofrece una buena relación entre la calidad y el precio y deciden instalarse en él, aprovechando las oportunidades de compras de los precios.

Podemos decir que en Monterrey el único proyecto, de este tipo, que ha tenido la Ciudad, fue el de la Macroplaza ejecutado por el gobernador de ese momento Alfonso Martínez Domínguez y que hasta la fecha ha sido un parte aguas de lo que es ahora el primer cuadro de la Ciudad.

En la CDMX el Centro Histórico está reviviendo y muchas vecindades o viejos edificios de hermosa arquitectura hoy en día son magníficas oportunidades para vivir en ellos. Digamos que es algo “trendy” para los capitalinos. Y no se diga de la Roma o La Condesa en sus momentos que de ser barrios olvidados se han vuelto lugares muy demandados para vivir y establecer algún tipo de comercio.

Monterrey tiene muchos lugares que bien pueden gozar de una gentrificación y volverse nuevas zonas urbanas con proyectos inmobiliarios interesantes con lo mas importante que es que gozan de una excelente ubicación.

Veamos con la nueva administración estatal cuales serán sus posturas para el mejoramiento de la Ciudad. Suena mucho una mujer para la Secretaría de Desarrollo Urbano, de hecho algo anunciaron hace poco, y si sí se queda nos va a ir muy bien, ya que es muy preparada y tiene mucha experiencia con dicho tema del macro urbanismo!

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 32 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).