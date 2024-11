Víctor Romero: El grano de café es un ser vivo

“En las mañanas, dependiendo de la temperatura, la humedad y la presión; se ajusta la máquina de café” Chef Diego de TB.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Esta semana estuvo llenas de sorpresas que quiero compartir con ustedes, a pesar de que me encanta disfrutar de un buen espresso por las mañanas, no sabía algunas cosas acerca de la calibración de la máquina de café profesional; un mal ajuste o una variación en la temperatura o en la presión, puede subir la acidez del café y convertir un buen blend de café en una mala experiencia, es por ello la importancia de los baristas en las cafeterías, sobre todo si las máquinas que se utilizan son profesionales.

Aunque existen máquinas de café automáticas, sigue siendo un arte la preparación del café, en donde se conjugan un sinfín de variables: la tierra, la humedad y el clima de los cafetales, la cosecha, la mezcla de granos (blend), el tostado, el molido y el hacer el café (temperatura y presión del agua).

También les comparto que tuve una charla de 10 minutos con un buen amigo, Aureliano R quien es un experto en el análisis de datos y el uso de la inteligencia artificial.

Me sorprendió que ya hay herramientas en Google que permiten acotar la información, es decir, el usuario carga los documentos, videos, textos de un tema, y al momento de hacer una consulta, la IA responde en base a la información que tiene cargada, esto es muy útil porque por lo general, la IA busca en bases infintas de datos y no siempre la información es 100% confiable.

Por último, asistí a una charla acerca de ciberseguridad y la principal recomendación para evitar el robo de identidad o extorsión es vigilarse a un mismo, si, como l leyó, es importante no entrar a ligas que lleguen por whatsapp, correo o mensaje (hay que verificarlo directamente en la aplicación, por ejemplo en la red social), si le piden un código y la app le muestra un mensaje de no compartir con nadie, no lo comparta; por último, utilizar diferentes contraseñas para los diferentes accesos que se sugiere cambiarse cada 6 meses.

Esta semana fue de mucha información y muy valiosa, aprovecho para felicitar a Joaquín “Quini” Cordero quien fue nombrado el próximo presidente global de EO, 2do latino en ocupar dicha posición, ¡los mejores deseos y a sumar todos!

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, que disfruten de este fin de semana de acción de gracias, que es una oportunidad de agradecer la cosecha de este año.

¡Happy Thanksgiving!