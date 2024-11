Remodelan hoteles de NL para el Mundial del 2026

Ante eventos de talla internacional y nacional que han llegado a la ciudad y que continuarán dándose en los próximos años, entre ellos el Mundial FIFA 2026, los hoteles están llevando remodelaciones con el propósito de estar al día para competir por la preferencia de visitantes y de organizadores de torneos, ferias, exposiciones, congresos y convenciones.

“El hotel de cadena marca ciertos estándares y cada determinado tiempo pide la remodelación de la propiedad, actualizarla de acuerdo con las nuevas tendencias de la hotelería”, dijo Jesús Nader Marcos, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León.

Sin embargo, no descartó que pudiera darse el caso de que algunos propietarios decidan adelantar las obras para actualizar el edificio y así aprovechar el nearshoring y el Mundial FIFA 2026.

“El hotelero tiene un cierto tiempo para hacer la remodelación que le exige la cadena, y tal vez el hotelero dice: ´ya que me pidieron esto y que el Mundial está cerca y está el nearshoring, pues me actualizo lo más pronto posible´ y lo hace, tal vez si, pero no necesariamente es por eso”, comentó Nader.

En este proceso está Fibra Inn, que opera 35 hoteles en total, de los cuales siete están en Monterrey y tres en Guadalajara, y en donde se realizarán varios juegos del Mundial de fútbol soccer en 2026.

Miguel Aliaga, director general de Fibra Inn, señaló que un hotel de Monterrey ya está remodelado, en tanto, la modernización del Holiday Inn Express en la zona del aeropuerto comenzará a principios de 2025.

En Monterrey Fibra Inn opera el Hampton Inn by Hilton, Holiday Inn Express, Wyndham Garden, Holiday Inn, Crowne Plaza, The Westiny el JW Marriot.

“Estamos preparándonos para buscar incluso ser sede de algunos de los equipos (del Mundial FIFA) cuando menos en Monterrey, que es donde más presencia tenemos”, reveló el directivo.

Indicó que Fibra Inn destina el 3.5 por ciento de los ingresos anuales a las obras de remodelación de sus propiedades para que estén siempre competitivas y no únicamente por la celebración de un evento.

“No remodelas nada más para un evento, sino para darle la continuidad al hotel para estar siempre competitivo, y estamos convencidos de que se requiere actualizarlos para que precisamente exista competitividad con respecto al evento del Mundial”, señaló.

City Hoteles, en su informe del tercer trimestre, reportó 680 millones de pesos de efectivo y equivalentes, que representa una disminución de 32.6 por ciento respecto de 2023 debido a remodelaciones y a la inversión en la puesta en marcha del hotel City Express Plus by Marriott Monterrey Centro.

Promotora de Hoteles Norte 19 administra dichos hoteles, cuenta con 152 de esos negocios en México, Colombia, Costa Rica y Chile, ocho de los cuales están en Monterrey, cinco en Guadalajara y 17 en Ciudad de México.

Fuentes del sector indicaron que Grupo Milenium está remodelando todos sus hoteles Holiday Inn Express en Monterrey, mientras que el MS Milenium ya fue actualizado.

Por su parte, Rolando Girodengo, director de Operaciones de Four Points, confirmó que el hotel en Linda Vista se encuentra en remodelación y que el de Galerías ya concluyó esta obra.

El directivo afirmó que el Mundial FIFA 2026 no influyó en la decisión de remodelar las propiedades, ya que son programas que se tienen por marca y que se realizan cada determinado plazo.

El lunes, el gobernador de NL, Samuel García, señaló que se busca que el estado sea la mejor sede para el Mundial.

“FIFA fue y será la gran excusa, la oportunidad para adelantar mucha obra que teníamos pensada para el 2027, desde hace dos años metimos turbo y es muy probable que un 90-95 por ciento de la obra del sexenio se termine en mayo de 2026... lo vamos a presumir al mundo”, enfatizó.