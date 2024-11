Gabriela Márquez: La relevancia y buen uso de las salas de urgencias en los hospitales de Monterrey

¿Sabía usted que recibir atención inmediata en el área de urgencias de un hospital durante la primera hora desde que aparecen los síntomas de una emergencia médica puede ser crucial para salvar la vida?

Por experiencia le cometo que la falta de atención en su salud y en medicina preventiva hace que usted tenga que reaccionar rápido, a la primera alarma en comportamiento fuera de lo normal en su salud.

Por ello, sugiero tener una lista de teléfonos en el refrigerador, celular o en la guantera de su auto de personas que la puedan apoyar y números de ambulancias que tenga dentro de su municipio. También cuenta con el 911 y comunicarse con el doctor que lo atiende de alguna enfermedad.

El contar con la lista de hospitales de su Programa de Seguro de Gastos Médicos es importante para que no le cobren sanciones de atenderse en uno que no le corresponda o de no tener seguro de gastos médicos, cheque el IMSS al que pertenece o este cerca de su casa o trabajo.

El saber los hospitales le ayudaran a la ambulancia si la contrata y tener la ventaja de empezar a ser atendido por un médico y sobre todo el ahorro de tiempo en el traslado rápido y más en horas pico evitando la vialidad de la Área Metropolitana de Monterrey.

Revisemos solo algunos signos a los que deberemos estar atentos y que son motivo para acudir a Áreas de Urgencias: Paro cardiaco, estado convulsivo, dificultad para respirar, parálisis facial, dolor agudo en el pecho y/o brazo, golpes en la cabeza, desmayarse sin motivo, incapacidad para moverse, caminar o hablar.

Le informo que las Área de Urgencias de los hospitales en México, se pone en práctica un concepto llamado Triage para la atención medica cuando llega un paciente al Área de Urgencias, mismo que ayuda a tener un método para brindar los recursos médicos en función de la gravedad médica con la que llega el paciente.

Al decir Nivel 1 es Atención Inmediata o de Urgencias y se enfoca a la Resucitación ante la condición del paciente del riesgo de la perdida de vida

En el nivel 2 está la Emergencia médica y deberá ser atendido los primeros quince minutos. La condición clínica del paciente al llegar puede evolucionar hacia un rápido deterioro o muerte o riesgo de la pérdida de un miembro u órgano. Como emergencias se actúa con rapidez a estabilizar el estado de salud del paciente, como son los infartos.

Cuando es Nivel 3 en Urgencia, los pacientes necesitan ser atendidos en un tiempo no mayor a 30 minutos y pueden llegar estables y los doctores se abocaran a realizar exámenes médicos para hacer diagnostico que conduzca a tratamientos, que de no hacerlo, su situación puede empeorar. Algunos de los síntomas con los que llegan es dolor en el abdomen, infección de herida quirúrgica, fiebre sin mejoría etc.

Monterrey se ha convertido en un centro atención medica importante del norte del país, al contar con doctores especialistas de muy alto nivel y contar con hospitales de prestigio, los cuales se han visto en la necesidad de invertir en tecnología de punta en sus departamentos de urgencias, y atender la creciente población de Monterrey y su Área Metropolitana frente al sin número de población residente, migrantes y empresas establecidas en los últimos tiempos.

Las actuales remodelaciones que se han realizado en las Áreas de Urgencia de Hospitales privados en Nuevo León, ofrecen tecnología de punta que hace más eficiente y rápidos los diagnósticos frente a la gravedad médica.

Entre las remodelaciones en hospitales privados está la de Oca Hospital Auna, misma que se refleja en ser atendido por un grupo de médicos especialistas con el objetivo de atención medica integral del paciente y contar con equipos de tecnología de vanguardia y con unidades de Cuidados Intensivos. También el Hospital Los Ángeles Valle Oriente ofrece la nueva Área Trauma atienden urgencias de todas las especialidades médicas con tecnología de alta generación y cirugía robótica.

El Hospital Muguerza Alta Especialidad amplió el Área Cardiovascular y de otras especialidades con la última tecnología y atender exigencias en las condiciones medicas del paciente.

Por su parte, en el área de Urgencias de Hospitales Públicos como el IMSS,. el derechohabiente es atendido en función de la gravedad médica que presente y no por el orden de llegada. Al llegar, será atendido por un doctor que establece si avanza en la siguiente área de atención medica en el IMSS o se espera ahí en la primera sala a que le toque su turno.

En muchos momentos, los directivos de las instituciones médicas públicas han expresado tener atención de calidad y tiempos de espera más breves para los derechohabientes. Sin embargo, en la práctica esto no se ha logrado, ya que el número de pacientes rebasa la capacidad física de las Áreas de Urgencia del IMSS.

En diferentes foros médicos y revisado las estadísticas se revela que ir a Urgencias es porque no tenemos la cultura de la prevención y cuidado de nuestra salud.

Por lo anterior le invito a que se enfoque y se realice usted y su familia exámenes médicos por lo menos una vez al año. Los Hospitales y Laboratorios tienen paquetes a bajo costo que le darán tranquilidad y le avisaran como esta su salud, Y recuerde que el estrés, tabaquismo, sedentarismo y la obesidad son parte de las costumbres que hará tarde o temprano ir al departamento de urgencias.