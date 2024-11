Especialistas del sector atribuyen a mayor costo de materiales el freno en ventas

Especialistas financieros de créditos hipotecarios y asesores inmobiliarios señalaron que cuando el alza de los precios de los materiales de construcción supera a la inflación surge un freno para la venta de la vivienda.

Juan Carlos Larrieu Creel, experto financiero créditos hipotecarios, dijo que “existen períodos cuando el alza de los costos en los materiales de construcción es mayor a la inflación, aquí la respuesta inmediata es un aumento al precio de las viviendas nuevas, frenando temporalmente su comercialización, lo que genera casas en inventario por varios meses.

Por otro lado, dijo, la vivienda usada se ve menos afectada, ya que eventualmente con los incrementos a los salarios e ingresos de los trabajadores, se recupera la capacidad de compra y se estabiliza el mercado.

“En el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) hay alrededor de 14 mil casas y seis mil departamentos nuevos en inventario, un nivel más que suficiente para el aseguramiento de unos 18 meses de ventas. La vivienda usada es menos afectada porque no hace su incremento de precio tan inmediato, favoreciendo a los compradores”, explicó Larrieu.

Por su parte, Guillermo Godínez Palma, experto asesor en proyectos inmobiliarios, dijo que en particular en el AMM el incremento de las viviendas nuevas se dará por el hecho de que ya no hay tierra urbanizada.

“Los nuevos proyectos no están consiguiendo los permisos de agua y luz porque la Ciudad no tiene más capacidad, pues ya está topada. La demanda por vivienda en Monterrey sí crecerá, pero la situación es que las autoridades no se han preparado para recibir a los nuevos habitantes de esta urbe", explico Godínez Palma.