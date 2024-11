Entre Líneas 14/ 11/ 24

Arranca incMTY Summit con más de 1,500 líderes empresariales

Y ayer en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey arrancó el incMTY Summit en donde se reunieron más de mil 500 tomadores de decisión empresariales de organizaciones como Amexcap, BIVA, Google, Dell, Meta, IBM, Daikin, Heineken, Oracle, Lego, Whirlpool, Siemens, Bosch y Oxxo para dialogar como la innovación y el emprendimiento de alto impacto cambiarán el rumbo del país.

Cabe destacar que el incMTY es una plataforma y un vehículo de innovación, emprendimiento y desarrollo económico con proyectos durante todo el año y con eventos de talla mundial.

La innovación abierta como detonador de impacto y desarrollo económico fue el eje central de las conferencias y paneles que se llevaron en el primer día, además cerca de 100 empresas y organizaciones fueron premiadas por su impacto positivo en las categorías de “Open Innovation”, “Top Investors”, “High-Impact Entrepreneurs”, “Women in Leadership”, y “Talent of the Future Companies”.

En el evento, Rogelio de los Santos, Founding Managing Partner de Dalus Capital y presidente del Consejo de incMTY, remarcó la Visión del nuevo incMTY y la importancia de la inversión en innovación abierta y emprendimiento de alto impacto.

Señaló que en 11 años incMTY ha anunciado y amplificado más de 2 mil millones de dólares de Venture Capital e Inversión Extranjera Directa en innovación en sus Festivales y la plataforma, y destacó que en este entorno actual el potencial de la región del “Nuevo Texas”, integrada por Nuevo León y Texas, es enorme.

El consultor alemán, Thomas Michael Hogg, CEO de incMTY, recordó que en marzo de 2025 se llevará a cabo en Cintermex el Festival de Innovación con contenidos en las universidades y una Expo Future Now con distintos temáticos claves como: Inteligencia Artificial, Digitalización, Emprendimiento, Sectores habilitados por tecnología, y Talento del Futuro.

Hogg señaló que con todo esto este evento se vuelve un evento masivo y multi-sede que desde ahora suma varios aliados estratégicos para lograr impulsar a la economía de Nuevo León y el País a través de la innovación, el emprendimiento de alto impacto y habilitar el talento para conquistar el futuro.

El segundo día del incMTY Summit se llevará a cabo hoy en las instalaciones del Campus Mederos de la UANL. Estaremos al pendiente de sus propuestas.

Masters del concreto toman las redes sociales, impulsados por Cemex

Nos comparten que empresas como Cemex se suman al auge de los videopodcast para poner en la mesa un tema que tradicionalmente se le había dado poca atención en el ciberespacio, al llevar a las redes sociales a los líderes de la construcción en México para exponer sus ideas, anécdotas, casos de éxito, así como sus perspectivas sobre la sostenibilidad y la innovación.

La compañía de materiales para la construcción reúne estas historias en la serie Masters del Concreto, donde Ricardo Naya, presidente de Cemex México, conversa con las cabezas de las empresas más importantes del sector en el país.

De acuerdo con datos de Statista, la audiencia de podcasts en México alcanza los 45 millones de consumidores, lo que representa un área de oportunidad para Masters del Concreto, que se encuentra disponible a través de YouTube y el perfil de LinkedIn de Ricardo Naya, con un concepto poco antes visto en el sector.

Las características de este material son analizadas por expertos como José Luis Graue, Director de Desarrollo e Infraestructura del Tecnológico de Monterrey o Sergio Chufani, fundador de Grupo Chufani, empresa que desarrolla naves industriales de alta tecnología.

También destacan los casos de las constructoras Grupo Ruba o Copachisa, importantes desarrolladores de vivienda en el país que se convirtieron en auténticos Masters del Concreto con el paso del tiempo.

El concreto ha permitido la evolución de las ciudades modernas, y continúa a la vanguardia gracias a sus características de sostenibilidad, debido a que es 100 por ciento reciclable, lo que lo convierte en parte fundamental de la Economía Circular.

Busca TEC de Monterrey mujeres que estén cambiando paradigmas

Nos informan que el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana (CRDH) abrió la convocatoria para la 13.a edición del Premio Mujer Tec, una plataforma de reconocimiento al talento de estudiantes, egresadas, profesoras, colaboradoras y directivas que forman parte de la comunidad del Tecnológico de Monterrey: Tec de Monterrey, Tecmilenio y TecSalud.

Bajo el lema “Cambiemos la PerspectIvA”, el Premio visibiliza a las mujeres que están construyendo un futuro mejor, rompiendo paradigmas y cambiando la perspectiva para construir un mundo más equitativo.

Asimismo, contribuye a cerrar brechas de género al visibilizar historias de éxito como las más de 230 mujeres que han sido reconocidas hasta ahora.

Incluso, el estudio “Women in the Worldplace 2023” de McKinsey, reconoce que es más probable que las mujeres aspiren a roles de liderazgo cuando ven a otras mujeres teniendo impacto positivo.

En este contexto, el Premio Mujer Tec funge como fuente de inspiración para que más mujeres contribuyan a la construcción de un mejor futuro.

Para esta edición, el Premio reconoce la relevancia de las tecnologías emergentes y el poder de la digitalización, así como su trascendencia en el contexto social, económico y político.

Al respecto, Felisa González, directora del CRDH, aseguró: “La era de la tecnología es parte integral de nuestra vida y la inteligencia artificial emerge como una poderosa herramienta que potencia la eficiencia, la innovación y la inclusión.

La participación de las mujeres en el desarrollo y aplicación de estas herramientas con perspectiva de género puede ayudarnos a crear espacios más seguros y libres de sesgos, tanto en el mundo físico como en el digital”.

Realiza BHR México análisis de las reformas que impactarán a las empresas en 2025

Los que amanecen hoy en Monterrey analizando el provenir de la económica de Nuevo León y México son los socios de BHR México, integrado por Contadores Públicos, Abogados y otros expertos, quienes en punto de las 8:30 de la mañana, en el Club Industrial, llevarán a cabo el evento: “Expectativas Económicas y Fiscales para el 2025, Las Reformas que impactarán a las Empresas”.

En este evento participarán Jorge Gutiérrez Tostado, Director Ejecutivo de Estrategia de Scotia Wealth Management, Carlos J. Benavides, Socio Director de BHR Monterrey y el Abogado Fiscalista. Habrá que estar al pendiente de los alcances de su visión.

Contacto: monterrey@elfinanciero.com.mx