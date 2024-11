Ichak Adizes: Cambio constante, adaptación y reinvención, la fórmula para que tu empresa crezca

A veces, el viaje hacia el éxito profesional tiene más que ver con la evolución personal y el aprendizaje que con el simple logro de objetivos empresariales. Recuerdo especialmente una experiencia transformadora que tuve con un cliente en el sector minorista. Su historia, desde sus inicios como contador hasta su papel como presidente de una importante cadena de electrónica en América Latina, me enseñó que el liderazgo es un camino constante de adaptación y reinvención.

Este cliente, un contador público certificado, comenzó su carrera en una firma de auditoría antes de pasar al comercio minorista. Con el tiempo, desempeñó roles importantes en las empresas más grandes de este rubro en México, donde experimentó los desafíos únicos del sector. Su capacidad para transformar estas empresas fue impresionante, pero lo que realmente destacó fue su compromiso con la adaptación y el cambio.

Cuando nuestro camino se cruzó en uno de los conglomerados de empresas dedicado al comercio minorista y servicios financieros en México, el cliente estaba liderando un cambio radical en la forma de operar de la empresa, por lo que adoptó nuestro programa de transformación organizacional. El enfoque no era solo la eficiencia; el objetivo era transformar la empresa para que pudiera adaptarse continuamente al cambio cultural y tecnológico. Por ejemplo, hablar de elementos tan importantes como la transformación digital, el impacto en la productividad, la experiencia del cliente y el acceso a nuevos mercados.

Este cambio de mentalidad fue decisivo. Con él, exploramos cómo una empresa puede mantenerse relevante en un entorno en constante cambio, comprendiendo las necesidades del cliente, fomentando la innovación, monitoreando las tendencias del mercado, buscando colaboraciones estratégicas y la capacitación continua de los colaboradores.

Implementamos métodos para detectar y adaptarse a las tendencias emergentes, una tarea crucial en un mercado donde el modelo de tienda departamental tradicional comenzaba a perder clientes y a mostrar signos de obsolescencia. Hoy, incluso podemos contar historias de compañías que han hecho lo mismo y ha resultado en estrategias exitosas como Nike que identificó la tendencia hacia la sostenibilidad y lanzó productos con materiales reciclados y procesos de producción sostenibles; Starbucks, quien aprovechó la tendencia de la personalización; o Amazon, quien utiliza Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del cliente a través de recomendaciones personalizadas y la optimización de la cadena de suministro.

A lo largo de nuestro trabajo, lo que más me impactó fue la dedicación de mi cliente para construir una cultura organizacional que promoviera la colaboración y la innovación. Su liderazgo no se limitaba a impulsar resultados financieros; él entendía que el verdadero éxito dependía de una cultura sólida que pudiera soportar y capitalizar el cambio. Juntos, nos enfocamos en fomentar un entorno donde los empleados no solo siguieran procedimientos, sino que se sintieran parte de una misión compartida.

Esta orientación hacia el cambio constante fue lo que permitió que su empresa creciera, pasando de ser una pequeña operación a una cadena de múltiples tiendas con cientos de empleados en tan solo unos años. Su capacidad para adaptarse y reinventarse se convirtió en un modelo inspirador para otros líderes en la industria.

Trabajar con este cliente me recordó que el liderazgo eficaz no es estático; se trata de crecimiento continuo, de adaptación y de tener una visión que inspire a los demás a ser parte de un propósito mayor, como también lo han hecho Tesla, Lego o Unilever. Estas empresas no solo han logrado adaptarse a los cambios del mercado, sino que también han inspirado a otros a unirse a sus propósitos, creando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Su “gran viaje” es un testimonio de cómo un líder puede transformar no solo una empresa, sino también a sí mismo y a quienes lo rodean. Cada paso que dio, desde las primeras etapas de su carrera hasta su rol como presidente en América Latina, reafirmó que el liderazgo es un viaje de aprendizaje y crecimiento incesante.

El autor es Consultor de gestión global, como fundador y director ejecutivo del Instituto Adizes, ha dedicado su carrera para ayudar a organizaciones a mejorar su desempeño y efectividad a través de la Metodología Adizes.

www.Adizes.com