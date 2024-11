Pide Caintra mejorar sistema de transporte y no sólo tarifas

Máximo Vedoya, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, dijo que lo que se debe discutir en la junta de gobierno del Instituto de Movilidad son todos los temas relacionados al transporte público y no únicamente el correspondiente a la tarifa.

“Creo que la tarifa no es el tema más importante, creo que lo que todos queremos es que funcione (el transporte) y que haya una mejor movilidad en el estado, y es lo que tenemos que abogar. El mecanismo lo tiene ya definido el estado, entonces hagamos estas juntas y pidámosle al Instituto de Movilidad que hagamos la junta, que veamos cómo podemos aportar en solucionar el tema en donde me parece que la tarifa no es lo más importante o por lo menos no lo es para nosotros”, señaló el directivo en rueda de prensa.

Reiteró que el tema es cómo mejorar el transporte y no si la tarifa se incrementó, ya que debe existir un mecanismo para que la tarifa se vaya incrementando al menos en base a la inflación.

Por su parte, Juan Pablo García, director general de Caintra, indicó que esas juntas de gobierno no funcionan, ya que asisten pero no hay agenda ni tampoco información, por lo que de alguna manera, no pueden hacer su trabajo de buscar que y colaborar para que haya un mejor sistema de movilidad en toda la zona metropolitana de Monterrey.

“Al no tener y al no funcionar esa junta de gobierno como dice la ley que debe de funcionar y que debe de operar, pues ese es el problema que nosotros tenemos y es lo que nosotros pedimos para que nosotros podamos aportar y dar nuestros puntos de vista para ver cómo mejorar, de manera conjunta, el sistema de movilidad”, abundó.

El directivo lamentó que dicha situación de las juntas de gobierno en el Instituto de Movilidad lleva 2 o 3 años.