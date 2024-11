“Amarra” reforma energética inversión de la IP en el sector

Pese a que Luz Elena González, secretaría de Energía, señaló que la Reforma Energética no significa que el Gobierno de México se está cerrando a la inversión privada, sino que la están regulando y motivando, Jorge Arrambide, experto en derecho energético, dijo que la prioridad a CFE condiciones la inversión de las empresas en el sector.

“El hecho de que la Reforma contempla que la CFE genere al menos el 54 por ciento de la electricidad del País y las empresas privadas sólo el 46 por ciento restante, esto implica que aunque los inversionistas privados quieran destinar recursos al sector no podrán hacerlo si la CFE no invierte”, dijo el también socio del despacho Santos Elizondo.

“Si la CFE no incrementa o no invierte en la generación de electricidad, teniendo ellos el 54 por ciento del mercado, las empresas no podrán invertir porque estarían incumpliendo con la ley al sobrepasar la participación del 46 por ciento que deben de tener conforme a la ley”, destacó.

Destacó que es difícil que la CFE realice inversiones importantes, pues no tienen los recursos suficientes para hacerlo, por ello considera que las inversiones de las empresas privadas estarán “amarradas”.

Arrambide indicó que, aunque uno de los argumentos para la aprobación de la Reforma energética es que la electricidad baja de precio esto nunca va a suceder.

“El precio de la energía no va a bajar con esto, lo afirmo, lo garantizo, lo que creo que sí puede pasar es que es el que la CFE va a convocar para que le vendan este tipo de energía limpia, para posteriormente revenderla”, señaló.

Arrambide destacó que el T-MEC tiene unos capítulos donde dicen claramente que ninguno de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México pueden dar favoritismo a sus empresas estatales, y es precisamente lo que está haciendo México con Pemex y la CFE, lo que seguramente va a traer disputas legales al amparo del acuerdo comercial.

“A mí me gusta que el mercado funcione naturalmente, pero lo que ha pasado con la reforma constitucional es que están legalizando la práctica de los últimos seis años”, dijo.

“No estaban dando permisos, ya estaban trabajando así, además la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pasa a la Sener, que en la práctica ya era así, y esta secretaría la decidía todo, ahora con la Reforma será igual pero se estará dentro de la ley, o sea, se está legalizando lo que antes se hacía de manera ilegal”, señaló.