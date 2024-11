Va de bolear zapatos a construir un imperio del juguete: la historia de Julio Cepeda

Para muchos regiomontanos su niñez está estrechamente relacionada con Julio Cepeda, detrás de la cual está un personaje homónimo que pasó de bolear zapatos, vender periódicos y ser repartidor a construir una de las jugueterías más relevantes de México.

“Bueno, el negocio empezó por un accidente, a los 15 años trabajaba en una fábrica de muebles y perdí los cuatro dedos de la mano derecha, entonces, como ya no podía aventar la pelota, porque jugaba béisbol y ya no podía aventar la pelota, me metí al ciclismo”, expresó en entrevista para El Financiero, Julio Cepeda, fundador de la juguetería que lleva su nombre.

“Yo ya andaba en bicicleta para todos lados porque trabajé de mensajero, de repartidor, en farmacias y todo eso, entonces, todo eso me ayudó para conocer y practicar el deporte de la bicicleta. Dije voy a empezar el negocio de bicicletas, en 1954″, relató el empresario.

Julio Cepeda

Actualmente, la empresa se encuentra cumpliendo 70 años de historia.

“Realmente estamos muy contentos de llegar a esta etapa y consideramos que hemos hecho felices a muchísimas familias y niños de todo el país, nosotros empezamos en la colonia industrial, en la avenida Bernardo Reyes, enfrente de la iglesia María Goretti, ahí empezamos, ahí estuvimos aproximadamente medio año y luego nos cambiamos ya a la calle de Arteaga y de ahí nos vinimos a Cuauhtémoc, a la calle Cuauhtémoc y Colón, ese local nos lo compró el gobierno en 1993 y se lo tuvimos que pasar al gobierno para la estación del metro. Y nos vinimos a Gonzalitos en 1976″.

La empresa permanece fiel a sus orígenes, pues opera una fábrica de bicicletas en Santa Catarina, Nuevo León.

Cabe destacar que, de acuerdo a datos públicos, Nuevo León es un estado con potencial para convertirse en un centro productor de juguetes en México, y que en 2023, fue la entidad federativa con mayores ventas internacionales de juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, lo que le da un gran fundamento a la empresa de Cepeda.

“Las claves para tener éxito es trabajar más de ocho horas, yo vendí periódico, boleaba, vendía periódico y boleaba ahí en Cuauhtémoc y Colón, en esa parte estaba la estación del ferrocarril y ahí llegaba el tren y ahí boleaba y vendía periódico. ¿Y quién iba a pensar que años después compré ese terreno y ahí fue la sucursal de Colón y Cuauhtémoc? (en donde actualmente está una estación del metro de Monterrey)”.

A lo largo de sus 70 años de historia, Julio Cepeda ha enfrentado una serie de retos y en la actualidad las cosas no cambian, el comercio online, niños que juegan digitalmente y la industria del coleccionismo de juguetes son solo algunos.

“Se han sufrido muchos problemas, devaluaciones y últimamente esto del Covid que tuvimos que estar cerrados como 4 meses, eso también nos descapitalizó un poco”, expresó Julio Cepeda, fundador de la juguetería homónima.

“A base de mucho esfuerzo y reducción de gastos y buscar la manera, nos ha salvado también diversificar con la compra de algunos bienes raíces que nos han salvado y sacado adelante, en sí, otros negocios que se han ido haciendo”.