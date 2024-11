Entre Líneas 04/11/2024

Inauguran la Arena Alienware-Halcones Esports en Monterrey

Hoy en día, los videojuegos no son sólo una fuente de entretenimiento, también desarrollan habilidades clave para el futuro profesional de las y los estudiantes, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad.

En este contexto, Tecmilenio en alianza con Dell Technologies, con su marca Alienware, Intel y Grupo JAR dieron un paso significativo en la profesionalización de los esports en México al inaugurar la Arena Alienware-Halcones Esports en su campus Las Torres en Monterrey.

Como parte del evento de inauguración, se llevó a cabo el panel El futuro del Gaming: Innovación, Educación y Oportunidades, donde participaron líderes del sector educativo y tecnológico.

Ahí, Bruno Zepeda Blouin, rector de Tecmilenio, destacó cómo la institución está integrando los esports en sus programas educativos para desarrollar habilidades clave en sus estudiantes.

Asimismo, Juan Francisco Aguilar de Dell Technologies, Ricardo A. López Tello de Intel, y Roberto García Medina de Grupo JAR compartieron cómo sus respectivas empresas contribuyen al desarrollo y la innovación en la educación, impulsando talentos que puedan destacar en la industria del entretenimiento digital.

La Arena Alienware-Halcones Esports cuenta con 220 metros cuadrados dedicados a la práctica y competición profesional de videojuegos. Está equipada con 22 computadoras Alienware R16 con procesadores Intel de última generación y monitores de 25 pulgadas, proporcionados por Dell Technologies. Además, Grupo JAR fue responsable de ambientar el espacio y crear una experiencia inmersiva para los jugadores y el público.

Este espacio, ahora la arena más grande del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, está ubicado en el campus Las Torres de Tecmilenio y fue creado con el propósito de potenciar la innovación educativa y fortalecer el desarrollo de los deportes electrónicos.

Analiza Clúster Energético cambios en energía

El 31 de octubre de 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma en materia de áreas y empresas estratégicas que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Clúster Energético de Nuevo León, que preside el empresario César Humberto Cadena Cadena, analiza ya las implicaciones de estos cambios constitucionales pues se modificó el carácter de CFE y Pemex para pasar de ser empresas privadas del Estado a empresas públicas del Estado.

Se eliminó la obligación de éstas de organizarse conforme a las mejores prácticas internacionales, y también la posibilidad que la Nación celebre contratos con particulares en actividades estratégicas, es decir la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

En un análisis preliminar, el Comité de Electricidad del Clúster Energético de NL, bajo el liderazgo del abogado Jorge Arrambide, deja en claro que mientras no se realicen las reformas a las leyes secundarias, no es posible determinar los impactos precisos al sector energético y en particular al eléctrico.

No obstante, tomando en cuenta la reforma a la LIE en marzo de 2021, la cual en la mayoría de sus términos se encuentra suspendida indefinidamente por el Poder Judicial Federal, se estima que la prevalencia de la CFE sobre las empresas privadas, abre la puerta a cambios en las reglas de despacho de generación eléctrica, así como de su integración legal, operativa y contable.

Estaremos al pendiente de las implicaciones para informar de manera oportuna.

Alistan detalles fianles para el INCmty Summit, la cumbre de negocios, innovación e inversión

Nos informan que los están listos para su Summit a celebrarse el día 13, en Tec Campus Monterrey, y 14 de noviembre en la UANL Campus Mederos, son el equipo del incMTY, que preside el inversionista Rogelio de Los Santos y dirige el consultor alemán Thomas Michael Hogg.

Y es que el incMTY Summit será el encuentro de negocios más importante de LATAM que reunirá a empresarios, directivos de empresas, líderes gubernamentales y emprendedores, que impulsan la innovación y el crecimiento del país, a través del intercambio de ideas y el networking de alto valor.

El evento contará con conferencias de expertos globales, paneles sobre las últimas tendencias en innovación abierta, Inteligencia artificial, desarrollo económico, industrias del futuro, inversión en México, vinculación con Texas, talento del futuro y Women in leadership.

Además, ahí mismo se llevará a cabo la Rueda de prensa con la presentación del Festival incMTY que sucederá en marzo de 2025.

Sin duda este evento será un encuentro vibrante lleno de networking, paneles y experiencias.

Contacto: monterrey@elfinanciero.com.mx