Víctor Romero: Filantropía al alcance de un click

Muchas personas queremos ayudar, pero no sabemos cómo, ni tampoco a que asociación.

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En los últimos años he visto un par de variables muy interesantes, los proyectos de personas que se organizan para formar fundaciones y con ellas apoyar a algún sector o proyectos en particular; por otro lado, personas, empleados organizados y empresas que quieren ayudar, pero no saben por dónde empezar.

Platicando con mi esposa, me compartió que en la cena a la que asistió compartieron los retos que se encuentran con el tema de recaudación para las diferentes asociaciones en las que participan, por otra parte, los que donan grandes cantidades, son los más peleados entre las asociaciones y creo que no se trata de los donadores, sino de facilitar la información y acceso para que más personas participen.

Existe una aplicación que hace esa función, conecta donadores (personas y empresas) con asociaciones y organizaciones a través de una app y de esta forma sea mucho más fácil hacer un donativo en el área que para uno sea más importante. La encuentran como socialhero.

Por ejemplo, nosotros como empresa, nos inscribimos y decidimos donar un porcentaje de las ventas; ,¿cómo lo hacemos?, le preguntamos a nuestros clientes si tienen una preferencia de ayudar (ecología, social, enfermos, etc) y ahí mandamos el donativo a nombre de nuestros clientes

Reflexionando acerca de la recaudación de fondos, me parece que es el nivel más alto de las ventas, cuando vendo un producto o servicio, el cliente recibe un beneficio tangible, en el caso de los seguros, es intangible, pero al momento de un evento (enfermedad o fallecimiento) se vuelve tangible, sin embargo, en el caso de ayudar a una organización sin fines de lucro, el beneficio es mucho más elevado, cumpliéndose la máxima de “dar para recibir”.

Les invito a participar donando (tiempo, dinero o servicio), en la asociación u organización que más les mueva, en un principio yo pensaba que se requerían grandes cantidades para apoyar a fundaciones y no es así, es mucho más sencillo sumar muchas cantidades bajas pero constantes y por un largo periodo, apoya mucho más 1000 donantes de 100 pesos al mes por 10 años que un donante de un millón de pesos que lo haga una vez en su vida (que también es valioso y se aprovecha para avanzar en proyectos que requieren una gran inversión y el tiempo de ejecución es corto).

Hoy acompañé la escritura con un café carretero, disfrutando del paisaje, de una buena charla y de un café americano aromático y ligero.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!