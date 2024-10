Entre Líneas 31/10/2024

PROYECTA SANTAS ALITAS ABRIR 30 SUCURSALES EN 2025 Y LLEGAR A MONTERREY

Nos comparten que la firma Santas Alitas, proyecta abrir en 2025 cerca de 30 franquicias a nivel nacional y la primera de ellas será en Monterey.

De acuerdo con Hugo Magaña presidente del Consejo de esta firma, en su plan de expansión la plaza de Monterrey es gran relevancia, “ahora que empezamos con lo de la Expo Franquicia, hemos visto mucho interés, entonces la idea es pues empezar a abrir mercado en la ciudad regia, que al ser una metrópoli y una de las ciudades más importantes de México podrían caber al menos 20 sucursales”.

Santas Alitas es la primera marca de alimentos y bebidas en ser certificada por la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

Fundada hace 13 años en la ciudad de Guadalajara, la cadena ha crecido de un pequeño bar local a ser una de las franquicias más exitosas del país, destacándose por su modelo de negocio rentable y confiable, en el que su producto principal son las alitas y la cerveza, además de snacks como papas a la francesa, hamburguesas boneless entre otros tantos.

La certificación por parte de la AMF, organismo rector en México del sector Franquicias, es un reconocimiento a los altos estándares de calidad, operación y servicio que Santas Alitas ha mantenido desde sus inicios.

Esta distinción respalda el compromiso de la marca con sus franquiciatarios, asegurando además a los próximos inversionistas que presenta un modelo de negocio seguro y rentable.Actualmente cuentan con 95 sucursales y proyectan cerrar 2024 con 100 unidades en funcionamiento, la marca continúa su estrategia de expansión basada en la mejora continua y la colaboración cercana con sus franquiciatarios, que ya forman parte de la ‘familia Santas Alitas’.

El presidente del Consejo de Santas Alitas mantiene además una posición muy activa en defensa del modelo de franquicia, desde el podcast Hablemos de Franquicias -en el que participa con los fundadores de la marca, Arturo Martín del Campo y Jorge Navarro-, su posición en la CANIRAC y como fundador de la Asociación de Franquicias de Jalisco (FRANJAL).

La certificación otorgada por la AMF avala a Santas Alitas no solo como un referente entre las cadenas de restaurantes mexicanas, sino también como modelo a seguir en el sector Franquicias.Estaremos al pendiente de la apertura de esta empresa que ha puesto sus ojos en Monterrey para generar más empleos.

LOGRA DEACERO ISO 14001 POR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVE LA SUSTENTABILIDAD

Nos informan que la empresa Nyce otorgó a DEACERO®️ la certificación por la implementación exitosa de su Sistema de Gestión Ambiental basado en el estándar internacional ISO 14001:2015 en seis plantas: Acería Celaya, Acería Ramos, Laminación Saltillo, Alambres México, Alambres Guadalupe y Alambres Celaya.Esta certificación demuestra nuestra inteligencia industrial con un esfuerzo permanente por minimizar el impacto ambiental de las operaciones, cumplir con las regulaciones ambientales vigentes y promover la mejora continua.

Y es que la certificación a ISO 14001 implica que se revisan todos los procesos con una mirada integral en la sustentabilidad, lo cual es muestra más del trabajo constante que se requiere estar a la vanguardia en los temas ambientales en México y en el mundo.

El proceso de certificación de la acerera regia incluyó la documentación de todos los procesos para integrar la dimensión ambiental, la capacitación a personas de diversos equipos, la evaluación de riesgos, la implementación de controles, los análisis de brechas y las auditorías internas y externas.

ARREGLA ALFA LA CASA E IRÍA POR OSCAR MAYER

Expertos del sector alimentos nos compartieron que viendo el reciente reporte de Alfa al tercer trimestre del año nos comentan que les llamo la atención esta cita del reporte de la firma regiomontana, “es importante destacar que Sigma está explorando y desarrollando activamente nuevas vías de ingresos con potencial de crecimiento disruptivo para complementar su negocio principal hacia el futuro”.

Y es que tras haber concretado la separación o escisiones de Alpek y Axtel, cómo lo hizo hace años antes con Nemak, a Sigma, que fundamentalmente ya es el core business de Alfa, se le abre camino para ir tras Oscar Mayer, que se sabe en el mercado está en venta y al alcance algunos postores o tiradores del mercado de alimentos.

Nos señalan que todo esto da una clara señala de que una vez que Alfa ha hecho una limpieza financiera de los negocios que no le dejaban crecer financieramente, no se descartaría que su ahora empresa más rentable, Sigma, fuera tras Oscar Mayer, una icónica empresa estadounidense de productos cárnicos, que fundada en 1883 por el inmigrante alemán Oscar F. Mayer en Chicago y que es conocida principalmente por sus salchichas para perritos calientes, jamón york y panceta.La empresa actualmente es parte del grupo Kraft Heinz, y hasta donde se sabe, Tyson Foods, el más firme postor, aún no ha completado la compra de Oscar Mayer, por lo que Kraft Heinz sigue explorando la venta de su negocio de carnes.

Cifras del mercado revelan que Oscar Mayer podría valer entre 3 y 5 mil millones de dólares.Veremos y diremos.

