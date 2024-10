Concretan alianza Energías Limpias de México y Quartux

Energías Limpias de México se alió con Quartux para generar y almacenar energía limpia, en donde la primera mencionada instalará paneles solares a sus clientes y Quartux sus sistemas de almacenamiento de energía.

“Nuestro expertise es el almacenamiento de energía, se acopla con el solar, llegamos en conjunto con Energías Solares de México, ellos instalan los paneles solares, nosotros la energía y el cliente recibe su beneficio”, explicó Alejandro Faje, CEO de Quartux, empresa que ofrece sistemas de almacenamiento de energía y baterías industriales.

“Nosotros atacamos el sector industrial, a todos les cobran una tarifa horario, de 6 a 10 de la noche en invierno y de 8 a 10 de la noche en verano, nos dicen tenemos que achicar esas horas, tenemos muchos clientes que desconectaban, dicen nos representa 40 por ciento de mi costo (la energía) que para industrias son millones de pesos, hago el cambio de turno en ese horario, me desconecto, pero hay muchas que no lo pueden hacer, hoteles, hospitales, una acerera no puede parar los hornos, siempre tiene que estar consumiendo”, afirmó el directivo.

¿Qué soluciones existen para ellos? Meter sistemas de almacenamiento de energía, que hacen que no estén consumiendo en esas horas, porque cargan en la mañana, madrugada, cuando es muy barata la energía, se almacena y en el horario caro es donde entra la energía de la batería y ya no jalan de la red, además es energía renovable o de la misma red, inclusive”.

Detalló que actualmente en NL tienen 20 proyectos de almacenamiento de energía, desde el retail hasta el hotelero, hospitales, industria, acerera, plásticos y manufactura de electrónicos, entre otros.

“Nosotros hemos invertido más de 100 millones de dólares en México en sistemas de almacenamiento para nuestros clientes, les decimos tú no vas a meter un peso, yo te instalo la batería, compartimos los ahorros, son tantos los ahorros que se me hace eficiente compartir los ahorros, hay un buen retorno de inversión y el activo es mío”.

Quartux es parte de un fondo de inversión que cuenta con capital de España y de Estados Unidos (EU), entre sus clientes están H-E-B, Coppel y Comex.