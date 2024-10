Impulsa AC estrategia de inversión en startups

Arca Continental (AC) presentó su nueva estrategia de emprendimiento corporativo mediante su fondo de Venture Capital, AC Ventures, la cual se centra en abordar desafíos de alto impacto en la organización, a través de cinco verticales de inversión alineadas a las prioridades de la compañía.

Mediante este esquema, la empresa planea invertir en emprendimientos que beneficien a los países en los que tiene operaciones.

AC Ventures es un fondo de inversión diseñado para ser un catalizador de innovación dentro de AC, enfocado en colaborar con emprendedores de gran potencial y escalabilidad, su misión está centrada en generar valor compartido para la comunidad donde opera AC, conectando necesidades del negocio y la cadena de valor con el ecosistema emprendedor para desarrollar y adoptar tecnologías emergentes.

Durante la presentación de AC Ventures, en el panel “VIP Investor Breakfast: The Future of Mom and Pop Stores” organizado por AC se detalló a los asistentes que su tesis se enfoca en cinco áreas clave: la transformación digital del ecosistema comercial, la evolución del canal de proximidad, la contribución al desarrollo de un modelo sostenible, la transformación de la cadena de suministro y la evolución de los procesos de reclutamiento, entrenamiento y retención de talento.

“Cada una de estas áreas refleja la visión de AC para integrar innovación, eficiencia y sostenibilidad en todas sus operaciones. AC Ventures busca invertir en soluciones disruptivas y en transformar la manera en que la compañía apoya a los emprendedores por medio de agilidad, colaboración y co-creación de casos de negocio que fortalezcan el modelo de negocio sostenible que impulsamos.”, detalló Daniel Rodríguez Siller, director de AC Ventures.