Entre Líneas 23/10/2024

RESALTA NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL IMSS OCHO PROYECTOS PRIORITARIOS DE INFRAESTRUCTURA EN NL EN PERIODO 2019-2024

El H. Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León realizó su vigésima sesión ordinaria, donde el doctor Tonatihu Ortiz Castillo, titular en el estado, recibió la distinguida visita del nuevo Secretario General del Instituto, EL doctor Jorge Gaviño Ambriz, en representación del maestro Zoé Robledo, Director General del IMSS.

En la sesión, que tuvo también la presencia de la Secretaria de Salud del estado, doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla y del doctor Javier Gerardo Parra de la Garza, secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección II Nuevo León, Ortiz Castillo informó, que para atender el rápido crecimiento de la población en el estado, el Instituto fortaleció y amplió sus servicios con 8 proyectos prioritarios de infraestructura ya concluidos.

El titular del IMSS en el estado hizo hincapié en que, durante el periodo 2023-2024, a fin de beneficiar a más de un millón de derechohabientes, se llevó a cabo la remodelación de la alberca semiolímpica del Centro de Seguridad Social (CSS) No. 1, en Monterrey; la ampliación de tres consultorios en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 12, en Linares; la remodelación de las áreas de Servicios de Salud en el Trabajo de 14 unidades; y la apertura de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73, en San Nicolás de los Garza, con inicio de operaciones el 2 de septiembre de 2024.

Esto, aunado a los proyectos concluidos entre 2019 y 2022: la UMF No. 71, en Apodaca; la UMF No. 72, en El Carmen; el Hospital Temporal anexo a la UMF No. 5 y la adquisición del Hospital Santa Cecilia.

Además, ponderó la incorporación de 121 nuevas camas censables, equivalente a la construcción de un nuevo hospital. De éstas, 50 fueron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21; otras 33 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4; y 38 en la nueva Unidad de Extensión Hospitalaria.

Por otra parte, hizo mención a la inversión de más de 176 mdp en este año, concerniente al Programa Estratégico de Conservación, con el que se han llevado a cabo trabajos de remodelación en diversos HGZ y UMF del estado, en rubros como baños, patología, dietología y mejora de imagen.

El Secretario General resaltó también que el buen liderazgo del titular del Seguro Social en la entidad y el apoyo de los trabajadores han llevado al IMSS en Nuevo León a recibir diversos premios, entre los que destacan: el Premio Nacional de Calidad de Salud 2024, otorgado por la Secretaría de Salud Federal (primer sede delegacional del Instituto en ganarlo); y el concedido por “Global Quality Foundation”, otorgado a la trayectoria en Calidad y Excelencia en la categoría Servicios de Salud y Atención, obteniendo el nombramiento del primer lugar mundial en servicios de salud.

TIENEN VEDOYA Y SHEINBAUM MISMA VISIÓN DE INDSUTRIALZIACIÓN PARA MÉXICO

Quien coincidió con la visión de industrialización de Claudia Sheinbaum fue la Caintra Nuevo León.

Ayer su presidente, Máximo Vedoya, durante su participación en el panel “Prosperidad con equidad: Mipymes y Desarrollo Industrial Incluyente” de la Reunión Anual de Industriales, de la CONCAMIN, realizado el 21 y 22 de octubre en Monterrey Nuevo León, compartió con los asistentes la cercanía que existe con Palacio Nacional y el tiempo que le está dedicando presidencia y las Secretarías a las empresas.

Así como las coincidencias que están teniendo en cómo desarrollar a las Pymes y al país, reconociendo así la visión de industrialización de esta nueva Administración.

EVIDENCIA CEO DE PLATZI Y LA UDEM EL IMPULSO DE IA EN ENTORNOS DE APRENDIZAJE Y LABORAL

Aprender con herramientas de inteligencia artificial (IA) eleva al nivel de experto a estudiantes y tiene un efecto similar en la productividad en entornos laborales, de acuerdo con Freddy Vega, fundador y CEO de Platzi, la escuela de tecnología más grande de América Latina.

El especialista, quien fuera reconocido por MIT como uno de los innovadores más importantes de menos de 35 años en 2020, ofreció la conferencia La inteligencia artificial, ¿un reto o una oportunidad?, a estudiantes, docentes y directivos de la Universidad de Monterrey.

La plática se realizó la tarde este lunes, en el Teatro UDEM y tuvo como maestra de ceremonias a Luisana Valtierra, vicerrectora de Evolución Estratégica de esta casa de estudios.

Durante su conferencia, Vega destacó la rápida penetración de la IA en comparación con otras tecnologías históricas.

Vega subrayó la importancia de la IA en el ámbito laboral, señalando que su uso será tan fundamental como el conocimiento de Excel, que “es tan común como un conocimiento fundamental a todos los empleos”.

Platzi, que cuenta con alrededor de cinco millones de estudiantes y colabora con cerca de cuatro mil compañías, ha observado cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo diario de manera significativa.

