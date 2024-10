Miguel Moreno Tripp: ¿Por qué hay países ricos y países pobres?

La respuesta corta es porque quieren, porque sus gobiernos tomaron malas decisiones y porque, en los países que son democráticos, la gente escogió mal y en los que no son democráticos porque la gente ha escogido seguir así. Lo siento, pero es la cruda realidad.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la KUNGL. VETENSKAPS-AKADEMIEN The Royal Swedish Academy of Sciences la respuesta larga y documentada, la encontraron Daron Acemoglu y Simon Johnson (MIT) y James A. Robinson (Yale), al examinar los diversos sistemas políticos y económicos introducidos por los colonizadores europeos porque “han sido capaces de demostrar una relación entre las instituciones y la prosperidad”.

La historia de dos ciudades es por que usaron a Nogales. “[…] la cual está cortada por la mitad por una valla [… En] Nogales, Arizona sus habitantes son relativamente prósperos, tienen una larga esperanza de vida […] Los derechos de propiedad están seguros y las personas saben que podrán disfrutar de la mayoría de los beneficios de sus inversiones. Las elecciones libres brindan a los residentes la oportunidad de reemplazar a los políticos con los que no están satisfechos.

Al sur, está Nogales, Sonora. A pesar de que esta es una parte relativamente rica de México, los residentes aquí son en general considerablemente más pobres que en el lado norte de la cerca. El crimen organizado logró que fundar y administrar alguna empresa sea riesgoso. Los políticos corruptos son difíciles de eliminar, aunque las posibilidades de hacerlo hayan mejorado desde que México se democratizó, hace poco más de 20 años.

[…] la diferencia decisiva no es la geografía o la cultura, sino las instituciones. Las personas que viven al norte viven en el sistema económico de los Estados Unidos, lo que les brinda mayores oportunidades para elegir su educación y profesión. También forman parte del sistema político de dicho país, lo que les otorga amplios derechos políticos. Al sur de la valla, los residentes no son tan afortunados. Viven en otras condiciones económicas y el sistema político limita su potencial para influir en la legislación […] la dividida ciudad de Nogales no es una excepción […] es parte de un patrón claro con raíces que se remontan a la época colonial”.

“Una explicación importante para las diferencias actuales en la prosperidad son los sistemas políticos y económicos que los colonizadores introdujeron, o eligieron conservar, a partir del siglo XVI. Los lugares que eran, en términos relativos, los más ricos en la época de la colonización se encuentran ahora entre los más pobres”.

“Cuantos más colonos europeos, mayor era la probabilidad de establecer sistemas económicos que promovieran el crecimiento económico a largo plazo”.

Por un lado, acaba de pasar el día de la raza. Ha sido y será que, como buenos gobernantes de países bananeros, se busca siempre un extranjero a quien echarle la culpa y por otro lado, que flojera otros seis años de seguir escuchando que un expresidente que entró hace 18 años y salió hace 12 años siga siendo el culpable de la incompetencia demostrada.

Ahora se intenta poner en manos de inexpertos e incompetentes (sello de la casa) la última institución que nos quedaba (y que ahora será un chiste) sujeto a la suerte de ¡una tómbola! For Chrissake como dicen los americanos. El timing no puede haber estado peor. Mientras premian a quienes demuestran que las instituciones sólidas promueven la prosperidad, acá se está volviendo slowly but surely a lo que parecerá una dictadura. Pero eso se escogió.