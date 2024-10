José Manuel Maraboto: Confianza: Elemento clave del éxito del trabajo en equipo en las organizaciones

Confianza significa muchas cosas. Significa sentir que estamos en un ambiente seguro. Significa tener la certeza de que algo sucederá (o no sucederá). Significa que tenemos seguridad para emprender acciones. Significa tener la convicción de que otras personas actuarán de buena fe y según lo esperado.

La confianza es fundamental en el trabajo en equipo, por varias razones. Aquí te explico algunos de los aspectos clave de su importancia:

1. Mejora la colaboración y la comunicación: Cuando los miembros del equipo confían entre sí, es más probable que compartan ideas, opiniones y retroalimentación de manera abierta. Esto fomenta un ambiente en el que las personas pueden colaborar sin temor a ser juzgadas o malinterpretadas.

2. Fomenta la innovación: La confianza permite que los miembros del equipo se sientan más seguros al proponer nuevas ideas, correr riesgos y pensar de manera creativa. La innovación requiere que los empleados se sientan cómodos experimentando, y esto solo ocurre en un ambiente de confianza.

3. Aumenta la eficiencia: En un equipo donde hay confianza, los miembros no pierden tiempo vigilando o cuestionando el trabajo de los demás. La confianza permite delegar responsabilidades de manera más efectiva y centrarse en las tareas esenciales, lo que aumenta la productividad.

4. Promueve el compromiso y la motivación: Los empleados que confían en sus compañeros y líderes tienden a estar más comprometidos y motivados con el trabajo. La confianza crea un sentido de pertenencia y respeto mutuo, lo que incrementa el esfuerzo y el entusiasmo hacia los objetivos del equipo.

5. Reducción de conflictos: La falta de confianza puede generar desconfianza, malentendidos y, en consecuencia, conflictos. En cambio, cuando hay confianza, es más fácil resolver desacuerdos de manera constructiva, ya que los miembros están dispuestos a escuchar y respetar diferentes puntos de vista.

6. Resiliencia ante el fracaso: Los equipos que confían entre sí tienen una mayor capacidad de recuperarse de errores o fracasos. En lugar de culpar o señalar, los miembros se apoyan mutuamente para aprender de los errores y seguir adelante.

7. Mejor toma de decisiones: En un entorno de confianza, los empleados no temen expresar sus opiniones o compartir información crítica, lo que conduce a decisiones más informadas y efectivas. Además, los líderes pueden confiar en que sus equipos tomarán decisiones alineadas con los objetivos comunes.

8. Fortalece el liderazgo: Los líderes que inspiran confianza obtienen el respeto y apoyo de sus equipos. Esto crea un ciclo positivo en el que los empleados confían en el liderazgo, se sienten respaldados, están más dispuestos a seguir las directrices y comprometerse con la visión del equipo.

Por lo anterior, no es ningún secreto que la confianza es el activo más deseado y necesario en el trabajo. Sin embargo, pese a la importancia, la necesidad y la demanda de una confianza más sólida, los equipos tienen dificultad para desarrollarla y mantenerla a largo plazo. Ante esta disyuntiva resulta valioso revisar el modelo desarrollado por Dennis y Michelle Reina llamado “las 3 dimensiones de la confianza: Las Tres Ces”, publicado en su libro titulado “Trust and Betrayal in the Workplace: Building Effective Relationships in Your Organization”. Este modelo proporciona un marco de referencia que ayuda a las personas a tomar más conciencia de la confianza y presenta tres elementos clave para que los líderes puedan desarrollarla y fortalecerla en sus equipos de trabajo:

Confianza en las habilidades

Los miembros del equipo creen en las capacidades y habilidades que tienen. Esto contribuye a que utilicen sus conocimientos y aprovechen su potencial y el de los demás, buscando aportaciones de los otros, participando en la toma de decisiones y aprendiendo nuevas habilidades. Esta dimensión permite la innovación.

Confianza en la comunicación

Fomenta la colaboración y hace que los miembros del equipo puedan hablar de forma directa y segura, no sólo para proporcionar información, sino también para resolver dudas y preocupaciones, y ofrecer comentarios en un espíritu de aprendizaje y crecimiento más profundos. Esto crea un ambiente de colaboración que los equipos necesitan para prosperar.

Confianza en la persona

Cada miembro del equipo tiene fe en que los demás se comportarán como se espera. Se preocupan sinceramente unos por otros, como personas, y tienen presentes los intereses de los demás, no únicamente los propios. Los miembros del equipo crean este nivel cuando hacen lo que dicen que harán, generando una visión de mutua confianza.

En conclusión, la confianza en un equipo de trabajo es esencial para crear un ambiente de colaboración, motivación y éxito compartido. Sin confianza, los equipos son propensos a la ineficiencia, la desmotivación y los conflictos internos.

El autor es Director del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.