Enrique Espinoza: Transformación del comercio exterior mexicano

En los últimos años se habla de la palabra transformación, pero que quiere decir; reinventarnos, cambiar, hacer cosas diferentes, romper con lo establecido.

El día de hoy tenemos a la primera presidenta mujer en nuestro país, hecho que marca un precedente en la historia. Esta noticia me da mucha alegría porque soy papá de dos niñas y todo este entorno tanto en gobierno como en la iniciativa privada me da la esperanza de que mis hijas tendrán las mismas oportunidades que los hombres, lo que resulta una transformación positiva.

Otra transformación que veo positiva es que la presidenta es científica, con un nivel académico alto, enfocada en el humanismo, en la gente necesitada, y no el estereotipo al que estábamos acostumbrados de politólogos licenciados.

También en la visión de la Dra. Claudia Sheinbaum de aprovechar el nearshoring, junto con Marcelo Ebrard Licenciado en Relaciones Internacionales, ya plantearon la estrategia de ser aliados con Estados Unidos en una eminente guerra comercial con China y con esto impulsar la producción nacional.

Lo que encuentro a favor de los mexicanos es que la mayoría de su gabinete son personas expertas en el ramo de la Secretaría que ocupan. Ya no vemos a un Licenciado encargándose de Pemex o a un Ingeniero encargado de la Secretaría de Economía sino a personas expertas en su posición.

Una transformación más se muestra en la innovación y visión para impulsar la creatividad y la ingeniería de mano de obra mexicana en el diseño y producción del primer carro eléctrico “Olinia”. Esta inciciatvia me pareció muy importante y debemos de apoyar, para seguir adelante con proyecciones nuevas e enriquecedoras.

¿Ahora pregunto: nosotros Industria Index como estamos contribuyendo en esta transformación?

Por lo pronto, veo que todos los líderes del Index a nivel nacional ya respaldaron a nuestra presidenta, ya le externaron todo su apoyo y deseo, como siempre, de coadyuvar al desarrollo de nuestro País.

Ahora hablemos de manera individual cada empresa perteneciente a la industria Index, pensemos lo que estamos haciendo para lograr el bienestar, desarrollo y salud de nuestras trabajadoras y trabajadores, lo cual resulta muy apegado a los programas estandarte del gobierno de Sheinbaum de bienestar social y apoyo a la comunidad.

Por citar algunos ejemplos: 1.- Semana de la salud, 2.- Semana de seguridad, 3.- Semana de la prevención de cáncer de mama, 4.- Programa de apoyo a la comunidad, 5.- Apoyo para terminar estudios de primaria, secundaria, bachillerato e incluso profesionales, 6.- Programa de concientización sobre drogas y alcoholismo, 7.- Pláticas sobre salud mental, 8.- Igualdad y equidad de género, 9.- Campañas contra el acoso laboral, 10.- Pláticas de como educar a nuestros hijos con esta ola de tecnologías., 11-. Campañas de respeto a cualquier tipo de preferencia sexual, religiosa o de cualquier otra índole, 12-. Apoyo a las mujeres en periodos de lactancia.

Me queda claro que lo hacemos, me consta, porque he laborado en diferente empresas de este industria y realizan muchos de los programas antes mencionados por eso pienso que nuestra transformación como Index tiene que comenzar por informar, medir, difundir y generar este tipo de participación de las empresas afiliadas y que el actual Gobierno palpe que no solo interesa el bien de las empresas a quien representamos sino que también el bien común de sus trabajadoras y trabajadores , en la comunidad donde están localizadas sus empresas.

La industria maquiladora tiene gran impacto en el país. Y no sólo me refiero a la creación de empleos, directos e indirectos y a la generación del producto interno bruto de nuestro país, sino también al gran impacto en labor social y comunitaria que hacen las empresas afiliadas al Index. También hay que mostrarle al gobierno, con hechos y números, todos los programas en desarrollo en los que estamos trabajando. Además, que es lo que necesita la industria y cuantos proveedores nacionales se están creando. Esto es muy importante y requiere de un cambio en la participación de la membresía en este tipo de encuestas, porque también me consta que lo estamos haciendo, pero no lo estamos midiendo.

Por último, de la manera más atenta y respetuosa le solicito señora presidenta una transformación en la apertura entre la SE, SAT e Industria maquiladora para crear estrategias conjuntas e incentivar y apoyar el desarrollo de la industria nacional y de empresas extranjeras. Si no se logra facilitar la instalación de estas, difícilmente crecerá nuestra industria nacional.

Estamos ante una oportunidad histórica, tenemos que aprovecharla por el bienestar de nosotros y de las futuras generaciones. Es preocupante lo que el pasado 7 de Octubre el SAT publicó de manera anticipada: la segunda resolución de modificación a las RGCE y queremos externar las afectaciones que traerán algunas de estas modificaciones al gremio. No queremos decir el no, queremos decir el como sí, pero por favor le pedimos abra un canal de diálogo entre SAT, SE e Industria Maquiladora y ponernos de acuerdo. Es necesaria, y de suma importancia, una transformación en el diálogo y apertura entre autoridades e iniciativa privada.

Créanme. No soy dueño de ninguna maquiladora, he trabajado muchos años en la industria y también sueño en ser en un futuro no muy lejano un productor mexicano, pero primero tenemos que dar el primer paso que es facilitar la creación de más maquiladoras para lograr más dependencia de la industria nacional y no más de China y otros países.

Presidenta Claudia Sheinbaum le deseamos todo el éxito en este nuevo mandato, que sea usted un precedente y pauta de transformación positiva, que impacte a todos los mexicanos. Cuente con Index y con un servidor para transformar nuestro querido País.

Si a usted le va bien, a todas las mexicanas y mexicanos nos va a ir bien.