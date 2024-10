Pone AL ejemplo a México en IA

La adopción de Inteligencia Artificial (IA) en América Latina está superando a México, y un caso reciente muestra cómo la tecnología está transformando industrias.

Grupo Lemco, consorcio colombiano en los sectores industrial y de servicios, a través de la implementación de los sistemas de nube de Infor, software en la nube para grandes empresas, está logrando una optimización sin precedentes que ajustará su línea de producción según la demanda, reduciendo costos y tiempos de operación.

En entrevista exclusiva con El Financiero Monterrey durante el Infor Velocity Summit en Las Vegas, Miguel Riaño, Gerente de Tecnología de Grupo Lemco, detalló cómo la implementación de IA y los sistemas de Infor están transformando la operación de su compañía.

Esta transformación permitirá al grupo reducir su plantilla laboral en un 60 por ciento, pero lejos de ser una pérdida, los empleados restantes estarán mejor capacitados para asumir roles estratégicos.

“La tecnología liberará tiempo, permitiendo que los empleados dediquen más horas a sus familias y tareas de mayor valor”, asegura Riaño.

El proyecto contempla una inversión de 5.5 millones de dólares, con un retorno estimado entre 5 y 6 años. Entre los principales beneficios se incluyen la optimización de inventarios, mantenimiento preventivo más eficaz, y una producción más eficiente, con menos interrupciones.

“La Inteligencia Artificial nos permitirá ahorrar en costos operativos y mejorar la eficiencia en todos los procesos”, explica Riaño.

Riaño destaca que la IA no es una amenaza para el empleo, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida y la productividad. “Las empresas tienen que abrazar la IA porque es su aliada. No hacerlo significaría quedar atrás en un mercado cada vez más competitivo”, concluye.

Riaño ofrece un consejo clave para las empresas manufactureras de Monterrey: la capacitación de empleados es fundamental para aprovechar al máximo las tecnologías emergentes.

“La mayoría de las empresas fracasa al implementar IA porque no capacitan adecuadamente a su personal. Sin esta formación, no se pueden obtener los beneficios esperados, y los proyectos no alcanzan su potencial”, advierte.

Es crucial invertir en la formación y capacitación del personal, permitiendo que asuman roles más estratégicos y menos operativos.

Además, una adecuada gestión del cambio es esencial para que los empleados comprendan los beneficios de la IA y la adopten con una mentalidad abierta.

“Capacitar a los empleados no solo optimiza los procesos, sino que también mejora la calidad de vida, al liberar tiempo que pueden dedicar a sus familias y tareas de mayor valor”, agrega Riaño.

Latinoamérica avanza rápidamente en la adopción de IA, mientras que México debe acelerar su paso para no perder terreno en esta revolución tecnológica.

Riaño explicó que eligieron Infor sobre otros sistemas por su capacidad de conectarse fácilmente con otras aplicaciones dentro del ecosistema tecnológico existente en la empresa.

Además, resaltó que esta flexibilidad fue clave para la decisión, ya que permite integrar múltiples soluciones sin complicaciones y asegura un retorno de inversión sólido, alineado con la estrategia de crecimiento del grupo.