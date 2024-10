Empeora seguridad con Samuel García; suben 124% homicidios

Sin duda uno de los principales rubros en los que el gobierno de Samuel García ha dejado mucho que desear en sus primeros tres años es el de seguridad, pues de los 46 delitos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 32 registraron un alza y sólo 14 bajaron respecto al mismo lapso del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

Lo peor para los ciudadanos de Nuevo León, es que los delitos de alto impacto, como homicidios dolosos, feminicidios y los de tipo sexual están entre los que mayor incremento registraron.

“El mal trabajo en seguridad queda de manifiesto en los homicidios registrados en septiembre pasado, que suman alrededor de 150, por lo que el Gobernador se vio obligado a realizar una mesa de seguridad con los Secretarios de Seguridad de los municipios del Área Metropolitana de Monterrey cuyo objetivo principal es abatir los altos índices en los diversos delitos, no solo en los homicidios”, dijo un analista que pidió el anonimato.

“Tenemos que regresar la percepción de seguridad que mejoren nuestro Estado, tenemos como prioridad atender el delito de homicidio, llegar una disminución en esto y sobre todo generar las condiciones de seguridad para nuestro estado”, manifestó tras la reunión Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad estatal.

El SESNSP reportó que en los primeros tres años de García al frente de Nuevo León, en la entidad se registraron un total de tres mil 975 homicidios, lo que representó un alza de 124.32 por ciento respecto a los mil 772 reportados en el mismo lapso del gobierno del Bronco.

Respecto a los feminicidios, con Rodríguez Calderón se registraron 89 delitos de este tipo en sus primeros tres años de gobierno, mientras que con Samuel se reportaron 246, un alza de 176.4 por ciento.

Para Marco Antonio Torres, experto en seguridad, el repunte de los homicidios y los delitos contra mujeres comparando esta mitad del mandato de García con la de su antecesor, se debe a diversos factores, pero principalmente a la disputa territorial de las organizaciones del crimen organizado.

“En el caso de los homicidios su crecimiento de casi 125 por ciento se da sobre todo porque dentro de la delincuencia organizada se generó una disputa territorial por las rutas de trasiego y de venta de drogas en el Estado, sin hallar obstáculos significativos para sus disputas por el debilitamiento institucional de la Fuerza Civil y la escasa operatividad de la ya de por sí inútil Guardia Nacional”, comentó.

“El número de feminicidios, casi triplicado, un récord nacional, se deriva de dos causas. La primera, es que las bandas criminales ahora tienen menos escrúpulos y ya no dejan a salvo a niños y mujeres en sus desquites y ejecuciones y la segunda es que hay una creciente participación de mujeres en las actividades criminales, lo que las hace más susceptibles de morir asesinadas o de ser encarceladas”, agregó.

Sin embargo, el repunte en los feminicidios fue atribuido también a una reclasificación de este delito a partir del 2017, por lo que ahora se contabilizan como feminicidios delitos que antes se clasificaban como homicidios.

“También es importante el hecho de que ha habido una mayor atención en clasificar bien los feminicidios como tales, cuando antes muchos de ellos terminaban reportados como homicidios”, dijo Torres.

“Antes, el asesinato de una mujer era clasificados como un homicidio, pero después de su reclasificación en el Código Penal en mayo del 2017 se estipuló que el feminicidio es el homicidio de una mujer”, dijo Irma Alma Ocho, directora de Arthemisa por la Equidad.

“Pese a esta reclasificación, de que se han incrementado las muertes violentas de mujeres con Samuel, se han incrementado y estos son clasificados como feminicidios, por ello Nuevo León aparece en los primeros lugares a nivel nacional en este delito, porque otras entidades no están investigando estos homicidios con perspectiva de género”, indicó.

Ochoa atribuyó este incremento en los feminicidios a la falta de atención por parte del gobierno estatal, que no está haciendo nada para prevenirlo.

“El problema mayúsculo es que las mujeres están perdiendo la vida por la inseguridad, por la falta de medidas de prevención, no podemos erradicar el delito si no se previene. Lo que no está haciendo el gobierno de Samuel es prevenir este delito contra las mujeres”, señaló.

“Eso es lo que nos está preocupando, porque se han incrementado todos los delitos, no únicamente los homicidios y los feminicidios, sino que las violaciones sexuales han crecido y por lo tanto han repuntado también los embarazos en edad temprana”, añadió.

A pregunta expresa si consideraba malo el desempeño de García en este rubro, expresó que “no, no es malo, es pésimo, su Administración no está haciendo lo suficiente para prevenir estos delitos”.