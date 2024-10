Gerardo Macias: Tecnología actual para RRHH o aprendiendo de tecnología para RRHH

Hace poco comencé a ver la serie What’s Next? The Future with Bill Gates en Netflix. Aunque no soy fanático de su estilo de liderazgo, me sorprendió su análisis sobre la inteligencia artificial (IA). Gates menciona que la IA lleva más de 30 años entre nosotros, pero lo que realmente está transformando nuestra vida es su capacidad de interactuar y respondernos en tiempo real.

Para quienes trabajamos en Talento, este cambio es crucial. Como ya lo he comentado en mi newsletter elheadhunter de LinkedIn, en lugar de temer que “las máquinas nos quiten el trabajo”, debemos ver la IA como un aliado que optimiza la toma de decisiones y mejora la experiencia del colaborador. La IA nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa: el desarrollo del talento y la creación de culturas organizacionales congruentes.

Por ello hay que ver a la IA como complemento, no sustituto; en dicho primer episodio de la serie, Gates menciona que la IA ha alcanzado una etapa en la que puede generar respuestas casi humanas. Esto es un cambio enorme para el mundo laboral. En Recursos Humanos, nos brinda la oportunidad de automatizar tareas como la gestión de nóminas o el seguimiento de permisos, liberando tiempo para centrarnos en lo estratégico. Las plataformas como Workday y SAP SuccessFactors ya automatizan funciones administrativas clave, lo que permite a los equipos de RR.HH. dedicarse a tareas más estratégicas y de alto valor.

Reclutamiento Inteligente con IA

Una de las áreas más impactadas por la IA es el reclutamiento. Herramientas como las de Unilever -uno de nuestros casos de éxito-, que utilizan IA para analizar el lenguaje y las expresiones faciales de los candidatos, han reducido el tiempo de contratación en un 75%. Algo que me llama mucho la atención, sobre todo por el tema de eliminación de sesgos humanos. La IA también mejora la precisión en la selección al analizar patrones de éxito en roles anteriores. En Siemens, la IA analiza palabras clave en los currículums y detecta qué candidatos tienen mayor probabilidad de éxito en un determinado puesto.

Automatización que libera a RRHH

Muchas personas asocian la automatización con la pérdida de empleo, pero la realidad es que la IA está liberándonos de tareas tediosas para que podamos centrarnos en lo que realmente importa. Telefónica ha implementado chatbots que gestionan solicitudes de empleados y responden preguntas frecuentes, lo que mejora la experiencia del trabajador y reduce la carga operativa de los equipos de RR.HH. Esto permite que los líderes se concentren en iniciativas estratégicas que aportan valor.

Análisis Predictivo para la Retención de Talento

Uno de los mayores desafíos para las empresas es retener a los mejores empleados (responsabilidad de cada líder). Es una plática diaria para encontrar ese “match” de personalidades, valores y estilos de trabajo. Aquí es donde la IA está marcando la diferencia. Microsoft e IBM utilizan IA predictiva para detectar señales tempranas de insatisfacción, permitiendo a los líderes intervenir antes de que los problemas se conviertan en crisis y reducir la rotación. Este análisis actúa como un radar, brindando a los líderes la capacidad de anticiparse y actuar a tiempo para mejorar la retención del talento.

Mejorando la Experiencia del Colaborador

No solo se trata de contratar a las personas adecuadas, sino de hacer que se sientan valoradas una vez dentro de la organización. Herramientas como las de Cisco, que gestionan solicitudes de tiempo libre y preguntas sobre políticas internas, están mejorando la experiencia del colaborador al crear un entorno donde se sienten escuchados y respaldados. Pymetrics personaliza los planes de desarrollo al analizar habilidades cognitivas y emocionales, ayudando a adaptar las trayectorias profesionales.

Diversidad e Inclusión a través de la IA

La diversidad y la inclusión son prioridades clave para las empresas actuales, y la IA puede ser un gran aliado en este camino. Al eliminar los sesgos inconscientes en los procesos de selección y promoción, la IA permite tomar decisiones basadas puramente en competencias. HireVue ya utiliza IA para eliminar sesgos en entrevistas, mientras que Accenture ha adoptado IA para evaluar candidatos en función de sus habilidades, promoviendo la diversidad en sus equipos.

Conclusión: La Colaboración Humano-IA en RRHH

La IA es realmente un aliado para potenciar nuestras capacidades. Los líderes de Recursos Humanos que utilicen esta tecnología no solo optimizarán sus procesos, sino que también crearán culturas más inclusivas e innovadoras. En un mundo donde las máquinas hacen lo repetitivo, nuestra misión es usar mejor nuestro tiempo para liderar y desarrollar a otros líderes.