Luis Morales: Gestión de riesgo en el comercio exterior

Hoy, nos enteramos que a una empresa le fue cancelado su programa IMMEX. Ayer, también supimos que a otra le fue suspendido su padrón de importadores debido a la falta de conocimiento sobre quienes lo operaban.

Día a día, las bajas y cancelaciones se hacen más comunes en el entorno del comercio exterior. Por lo que, es crucial buscar alternativas y estrategias que fortalezcan la gestión de riesgos para identificar y evaluar nuestra posición actual dentro del entorno empresarial.

¿Cómo podemos generar conciencia desde la parte operativa hasta la alta dirección? ¿Podemos romper con el razonamiento tradicional y el pensamiento estancado de “siempre lo hemos hecho así”? Al seguir con esta mentalidad, corremos el riesgo de convertirnos en un número más en las estadísticas negativas.

Una posible solución es implementar métodos como la Teoría de la U de Otto Scharmer, que permite a los equipos identificar problemas específicos y transformar la forma en que perciben y actúan ante situaciones complejas.

Este enfoque, basado en cinco puntos clave, fomenta la retrospección, el trabajo en equipo y la evolución como estrategias centrales para enfrentar las incertidumbres. Al comenzar por el final y trabajar hacia el inicio, podemos abordar los desafíos de manera más eficiente.

Así mismo, herramientas como los diagramas de tortuga o el modelo de Ishikawa son esenciales para definir y parametrizar problemas, potencializando sus causas raíz, midiendo los riesgos y comprendiendo las expectativas.

Estas herramientas transforman una gestión reactiva, donde los riesgos se apagan en lugar de prevenirse, en una gestión preventiva más eficaz. Utilizar el diagrama de Pareto, basado en el principio de Pareto (80/20), clasificando los problemas o causas en orden de importancia para identificar las áreas clave que requieren más atención, Análisis FODA o Ciclo de Deming (PDCA). Contar con una variedad de opciones nos da la certeza de elección de acuerdo a la necesidad de la compañía.

Implementar OKR (Objetivos y Resultados Clave) y KPI (Indicadores Clave de Desempeño) permite mapear y evaluar de manera más específica el flujo de datos, desde su entrada hasta su procesamiento, optimizando la toma de decisiones, especialmente en entornos automatizados.

No podemos olvidar que actualmente contamos con herramientas que nos ayudan a automatizar tareas específicas, desde algoritmos hasta software de bots RPA (Automatización de Procesos Robóticos).

Incursionar en este tipo de estrategias complementa y refuerza diferentes escenarios innovadores y visionarios en el comercio exterior. Por lo tanto, es fundamental comenzar midiendo adecuadamente los riesgos y delimitando la incertidumbre mediante matrices de riesgo, basándose en los supuestos establecidos en la norma ISO 31000.

Esto proporcionará un enfoque para mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, y optimizar la asignación y uso de recursos, manejando siete puntos focales clave: contar con datos específicos, evaluaciones periódicas, análisis de información, automatización, concientización, formación de equipos multidisciplinarios y un liderazgo efectivo.

Ahora bien, surge la pregunta ¿puede todo esto ayudar en el comercio exterior?, si partimos del principio “lo que no se mide, no se puede mejorar” ¿cómo podemos mejorar algo si no sabemos si está roto? ¿por dónde deberíamos empezar? La respuesta es simple: comenzando.

Si no tenemos la intención de cambiar nuestra visión y perspectiva, y si no aplicamos herramientas nuevas para blindar y asegurar el trabajo de la empresa, será difícil mantenerla en pie con solo buenos deseos. Aunque, el proceso es complejo, cuando diferentes mentes se unen y trabajan en equipo, la evolución no será solo de unos pocos, sino de toda la organización.

El equipo del comité de comercio exterior de Index Nuevo León a la par lleva a cabo eventos donde se ponen en la mesa dichos temas y las posibles soluciones ideales para cada necesidad, por lo que te invitamos a que te mantengas atento de las RRSS donde próximamente se darán anuncios relacionados a estas problemáticas.

El autor es miembro del comité de Comercio Exterior.