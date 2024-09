Olvidan actualizar normas para elevadores modernos

Monterrey ha venido creciendo de manera vertical con edificaciones habitacionales, oficinas y consultorios médicos, así como centros comerciales, lo que demanda elevadores, los cuales son instalados y operados en base a normas que datan de 24 años, y que junto a un mantenimiento tardío o a la falta de éste, juegan en contra de la seguridad de estos equipos.

Para Samuel Sánchez, experto en siniestros y asesor en protección civil, las normas en general deben de actualizarse cada 3 o 5 años, dependiendo del tema y del avance de la tecnología.

Para elevadores se aplica la NOM 053-SCFI-2000 que establece las medidas y las condiciones para la instalación de elevadores nuevos en edificaciones, señaló Sánchez en entrevista a El Financiero.

Explicó que cada estado tiene su propia ley y reglamento de Protección Civil, de donde emanan los reglamentos municipales, y éstos, lo primero que establecen es la obligatoriedad de que cada establecimiento, empresa y negocio tenga su propio programa interno en esta materia que es la que señala que debe existir un programa de mantenimiento a todos los equipos generales.

“En el caso de las normas mexicanas están un poquito rebasadas, se van quedando algunas rezagadas conforme a los avances que estamos viviendo”, indicó el también directivo de Servicios de Asesoría y Capacitación en Protección Civil y Seguridad Industrial.

Sánchez indicó que una norma antigua no contempla las actualizaciones en los sistemas, por decir, puede ser un dispositivo de seguridad probado y que sea una mejor opción, pero si la norma no lo incluye, por ende, no va a ser aceptado y no se va a instalar.

“En ocasiones hay medidas de seguridad que cómo no vienen en las normas, los proveedores mismos las omiten o los propietarios no las instalan porque es un costo para ellos y además no es obligatorio”, refirió.

El asesor dijo que las normas de mantenimiento de elevadores indican que debe realizarse una vez al mes para aquellos que se utilizan en torres de departamentos, hospitales, centros comerciales y todo establecimiento que conlleve un alto aforo de visitantes.

La mayoría de los problemas con los elevadores principalmente son por omisión de mantenimiento y un mal uso del equipo porque son utilizados de manera inadecuada, afirmó Sánchez.

Indicó que en los últimos tres años en edificios públicos, centros comerciales, oficinas de gobierno y hospitales, es donde más se han suscitado incidentes de elevadores.

Señaló que el propietario es el responsable de que se realicen los mantenimientos y por los incidentes de elevadores, e incluso, si se llega a dar fallecimientos.

Y si se incumple con la obligatoriedad, advirtió el experto, aplica una sanción económica, una clausura temporal, o incluso, definitiva.