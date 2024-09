Bloquea gobierno federal inversión verde

A pesar de que las industrias a nivel global están migrando hacia energías renovables como la solar y eólica, entre otras, en México los empresarios no pueden invertir en este tipo de fuentes ya que el gobierno de México no lo permite.

“La industria en todo el mundo, sobre todo la eléctrica, son cada vez más conscientes de los desafíos del cambio climático, la escasez de los recursos naturales y los marcos regulatorios más exigentes, en respuesta están adoptando una serie de tecnologías innovadoras para reducir su huella ambiental y mejorar la sostenibilidad”, dijo César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León (NL).

La realidad es que nada de esto es realizable en este momento, absolutamente nada, no puede decirse que ningún empresario piensa en todo lo que pueda hacer, pero si ahorita salen motivados a instalar una eólica no sé ni a dónde van a ir, van a ir alguna dependencia del gobierno, en la cual le van a dar una cola, otra cola y al final les van a decir que no se pueden conectar porque no hay líneas de transmisión”.

En el marco del Panel Revolución Tecnológica: Una Nueva Era para la Movilidad y la Manufactura realizado en el Tecnológico de Monterrey, Cadena destacó que es necesario hacer algo para que el gobierno cambie los marcos regulatorios.

“Si este fuera un foro de transporte espacial yo me sentiría que represento a la Asociación de Carretas del Viejo Oeste, no tengo nada que aportar”, expresó el presidente del Clúster Energético de Nuevo León (NL).