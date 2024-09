Miguel Moreno Tripp: Máximos históricos

Esta semana, el índice Dow Jones, el S&P 500 y el NASDAQ, rompieron récords históricos. El Dow Jones cruzó la barrera de los 42,000 puntos, el S&P 500, con 5,733.57 puntos y el NASDAQ Composite, con 18,671.07 puntos.

¿Cuál fue el motivo de tanta exuberancia en los mercados? El que el FED haya reducido 50 puntos base su tasa de FED Funds y lo hizo porque la inflación, en Los Estados Unidos, parece que ya estaría bajo control. Al reducir dicha tasa, las demás tasas pasivas se reducen por lo que la gente comenzaría a consumir más y con eso la economía crecería (la de ellos).

Es cierto que también se reducen las tasas activas, por ejemplo, de T-Bills por lo que el costo de oportunidad de invertir o consumir también se reduce incitando a un consumo mayor, mayores ventas de las empresas, necesidad de más plantilla laboral, que a su vez tendrá recursos y necesidades de consumo. You get the idea como dicen los americanos.

Esto se conoce como un aterrizaje suave. Es una parte del ciclo de negocio que, de acuerdo con el CFA Institute, son las “Fluctuaciones del PIB en relación con el crecimiento de tendencia de largo plazo, que suele durar entre 9 y 11 años”. Las fases del ciclo de negocio son: la recuperación inicial, repunte tempranero, repunte tardío, desaceleración y recesión.

El período de recuperación inicial comienza con un crecimiento de poca duración después de una recesión. Las empresas comienzan a tener confianza como para comenzar a contratar personal, aunque el desempleo todavía está alto a este punto. Muchas veces los gobiernos apoyan el crecimiento (los que dogmáticamente no están en contra de la actividad empresarial por más que sea la que paga los impuestos). Un factor clave es que la confianza del consumidor todavía está baja a consecuencia de haber vivido, muchas veces en carne propia, el desempleo.

Si todo continúa viento en popa (inflación controlada, desempleo decreciente, respuesta de política monetaria reduciendo tasas, confianza del consumidor creciente) la siguiente fase es el repunte tempranero. En esta etapa, la confianza va en aumento y la economía empieza a formar tendencia positiva. Un efecto en las empresas es que se presenta mayor operatividad, reduciendo los costos fijos unitarios por lo que se pueden aprovechar economías de escala trasladando reducciones de costo al consumidor … generando mayor consumo.

A este punto vale la pena recordar que, en general en las economías occidentales, el consumo representa 2/3 partes del PIB. Es crucial tener un consumo racional, no un consumismo que puede llegar a ser enfermizo.

En el repunte tardío, la economía comienza a dar signos de sobrecalentamiento. Podemos decir que una señal contundente es que, a raíz de un creciente consumo que no se satisface con una oferta a tono, se empieza a presentar inflación. Esta es el quid del aterrizaje suave: reducir la inflación sin entrar a una recesión. “Los bancos centrales apuntan a un “aterrizaje suave”, es decir, un período de crecimiento más lento para enfriar la economía, pero sin generar una recesión importante”, nos dice el CFA Instittute.

La desaceleración es crítica para que no se llegara a una recesión que sería la última etapa del ciclo. Éstas duran de seis meses a un año pero dejan efectos negativos duraderos a nivel micro.

La economía es como se ve que navegan los veleros: van en zig-zag para llegar a su destino, a contraposición de como se ve que manejan los formula 1: apenas le mueve el piloto el volante y va exactamente a donde él lo requiere.