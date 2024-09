Víctor Romero: El poder del orden en los proyectos

Existe una regla en nuestro mundo, el caos y el orden; cuando hay caos se requiere ordenar y después de un cierto tiempo el orden se desordena creando caos.

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la lectura de café y tecnología de esta semana.

Les comparto algunos puntos que he aprendido en el caminar de gestión de proyectos, en nuestro caso, tecnológicos.

Trabajar con empresas en Estados Unidos definitivamente fue un parteaguas, las 3 principales cosas que aprendí fueron: comunicación, planeación y ejecución coordinada.

Me he encontrado que en México y esto también sucede en algunas partes en india y latino américa, pero lo que encontré muy marcado sobre todo en el área residencial, el iniciar la construcción de un proyecto incluso sin las ingenierías realizadas.

Recuerdo que un prospecto nos contactó para que le propusiéramos un sistema de audio y el control de iluminación para sus áreas sociales, nos mandé el plano, sin embargo no había información de dónde, cuántas y tipos de luminarias, tampoco había información de los acabados (plafón, yeso, etc.), por lo que no fue posible apoyarlo.

También hemos tenido muy buenas experiencias en proyectos en donde hay un plan de trabajo detallado tanto que se incluyen horarios y cada proveedor sabe cuándo entrar y después de quién. Definitivamente esto apoya mucho para que un proyecto se termine a tiempo y dentro de presupuesto (o lo más cercano al presupuesto).

La comunicación es fundamental, en ocasiones hay cosas que pueden salirse del control de alguno de los contratistas y esto genera que todos los involucrados en el proyecto tomen decisiones para solventar el contratiempo o retraso.

La ejecución coordinada, para que funcione, es la supervisión, sobre todo cuando hay trabajos de noche u horarios 24 horas, se requiere supervisar y comunicar entre todos los turnos y disciplinas los avances.

Por último y el más importante, es tener la fecha de entrega del proyecto inamovible, cuando se acepta mover una fecha, generalmente se sigue moviendo y complica la entrega.

Hoy acompañé la escritura con un café americano de hotel, me pareció muy decente en sabor, intensidad y tostado. Mas tarde me tomaré mi espresso y con gusto les compartiré mi experiencia en alguna cafetería escondida.

Aprovecho para felicitar a mi hija Sara por su cumpleaños, que Dios nuestro Señor y María Siempre Virgen le bendigan siempre.

Les deseo un extraordinario y bendecido fin de semana en familia y con amigos.