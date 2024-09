Traerá temporada alta de eventos mil 500 mdp

Los eventos de congresos, convenciones, deportivos y culturales que se desarrollarán en la ciudad en septiembre, octubre y noviembre, generarán una derrama económica de alrededor de mil 500 millones de pesos (mdp), con lo cual se superarán los mil mdp de la temporada de verano, dijo David Manllo Valdés, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

“Septiembre, octubre y noviembre, tradicionalmente es la temporada alta de los eventos, a la gente le gusta hacer mucho en esa época del año que es antes de que se termine el año, que no hace tanto calor, etcétera”, indicó.

Entre los eventos de alto impacto están el Congreso Nacional de Pediatría con más de dos mil 500 asistentes y el Congreso Mundial de Premios Nobel de la Paz, en la que vendrán 18 ganadores de ese galardón y en el que habrá conferencias y talleres, entre otras actividades, señaló Manllo.

Asimismo, la OCV anuncia en su página los eventos The Chef Meets México en colaboración con el Instituto de Gastronomía Española y la Secretaría de Turismo de NL, que es uno de los congresos con mayor impacto en Europa, también está Baja SAE México organizado por SAE Mexico (Society of Automobile Engineers) y The Global Association of the Exhibition Industry.

Manllo destacó el torneo panamericano de artes marciales mixtas realizado al inicio de septiembre en el municipio de Santiago.

“También queremos generar derrama económica para aquel sector y tratamos que también se vayan para allá los eventos”, dijo el directivo.

Indicó que con dichos congresos, además de ferias y exposiciones que se realizarán en estos tres meses, sumarán un total entre 70 y 75 eventos.

Manllo agregó que esperan que la derrama de 2024 se ubique entre dos mil 700 y tres mil mdp, superando en 8 por ciento la de 2023.

En cuanto al impuesto sobre hospedaje, consideró que será de un monto cercano a los 230 mdp, cuando el año pasado fue de 199 mdp, es decir, se dará un alza de 15 por ciento debido a que se está captando también el impuesto de Airbnb y no nada más de los hoteles.