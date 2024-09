Buscará incMTY vincular triple hélice de NL con Texas

Con el objetivo vincular la triple hélice, un modelo que se basa en la interacción entre el gobierno, la universidad y las empresas, de Nuevo León con Texas, en representación de incMTY, la plataforma de innovación y emprendimiento del Tec de Monterrey, Rogelio de los Santos, socio director de Dalus Capital y el consultor alemán Thomas Michael Hogg continuaron con su “road show” en Austin y San Antonio.

“El concepto de la innovación, inversión y colaboración abierta de la región toma un nuevo sentido. El desarrollo económico se da en la profundidad y velocidad de la generación de confianza. Texas sigue siendo el socio comercial más importante para las industrias tradicionales y del futuro.”, detalló De los Santos.

Agregó que, “la democratización y vinculación de temas de innovación e inteligencia artificial (IA) compete a los líderes de la triple hélice”.

Cabe destacar que el modelo de la triple hélice se ha desarrollado en economías emergentes como las de Asia, América Latina y el sur de África y desde hace más de una década ha cobrado valor en las economías emergentes ya que juega un papel fundamental en la generación de soluciones que resuelven problemas sociales, mejoran calidad de vida de la población.

Así, desde el pasado martes 10 de septiembre, el incMTY inició en Houston su “road show”, tipo misión comercial, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y la innovación colaborativa entre México y Texas, conocido también como “El Estado de la Estrella Solitaria”, y que además de Nuevo León (NL), colinda con Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.

Hogg dijo que durante la mañana en el AT&T Conference Center en Austin y más tarde en “Greater SATX”, se hizo un llamado para conectar de forma transfronteriza los ecosistemas de innovación y tecnología de ambos estados.

Muy crucial empoderar la IP y la academia para poder impulsar la vibrante sinergia entre México y Texas.

Las organizaciones que confirmaron su participación en el evento de Austin fueron: University of Texas at Austin, Texas Association of Business, SCS!, Travis County, EXATEC Austin, Service Council, Bluepeople, YTexas.

Asimismo, se integraron el Clúster de Turismo de Nuevo León, la Secretaría de Turismo de Nuevo León, Pearl Venture, Autonomy Institute, SXSW, Harkey Institute for Entrepreneurship, Hills and Views Realty, Austin Technology Incubator, eCab, and SolarX.

En San Antonio, participaron: Greater SATX, The University of Texas at San Antonio, UTSA SBDC International Trade Center, Geekdom, Tech Bloc, City of San Antonio, Texas Association of Business, IBC Bank, Clúster de Turismo de Nuevo León, Alamo Colleges, San Antonio Hispanic Chamber of Commerce, Secretaría de Turismo de Nuevo León, Amegy Bank, AEM San Antonio, Alamo Angels, and EXATEC SA.

De los Santos y Hogg destacaron que en la medida que el panorama tecnológico global continúa evolucionándose, las empresas e instituciones buscan aliados estratégicos para establecer vínculos entre distritos de innovación, aceleradores y centros de emprendimiento.