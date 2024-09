Piden industriales regios certidumbre a Sheinbaum

Capitanes de empresas regiomontanos se mostraron sorprendidos de que a menos de un mes de que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de México no existan señales hacia dónde va a dirigir su política, por lo cual le pidieron que dé certidumbre para poder invertir en el país, durante un panel en la Expo Pyme 2024 que se lleva a cabo en Cintermex.

Álvaro Fernandez, presidente y director general de Alfa, dijo que, “es un poco insólito que a 20 días del cambio de presidente no sepamos para dónde vamos, creo que hay indicadores muy claros como la reforma judicial que es muy mala noticia para los mexicanos, lo que me parece realmente impresionante es la incertidumbre.

“Nosotros aquí estamos y hemos estado por muchos años, independientemente del gobierno federal que nos haya tocado, independientemente si haya sido pro negocios o no tanto y es lo que nos va a tocar”.

Federico Toussaint Elosua, presidente y director general de Lamosa, coincidió en que es necesario tener certidumbre para poder hacer negocios.

“Lo primero que buscamos en nuestro entorno cuando vamos a hacer algo es certeza, si le pudiéramos dar una recomendación al gobierno de México o de Estados Unidos (EU) es certeza, estado de derecho, poderes independientes, buscar condiciones adecuadas para poder invertir, es fundamental”, sostuvo el ejecutivo de Lamosa.

“No podemos competir si no tenemos servicios, electricidad y la verdad es que sí me sorprende que se habla muy poco de la seguridad, ya no nos sorprendemos de cosas gravísimas que pasa en este país y si no se arregla podemos caer en una cosa más grave de la que ya estamos y esto puede explotar muy rápido”.

Por su parte, Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux, subrayó la aprobación de la reforma judicial, la cual indicó que sucedió muy rápido.

“Lo que ha estado pasando en estos días a lo mejor no lo hemos podido digerir, creciendo en mi infancia con mi padre que le tocaron cosas muy fuertes, de vida o muerte, devaluaciones en los 80s y yo veía cómo sufría diciendo se puede acabar esto”, señaló Garza Herrera.

A pesar de los retos, el directivo de Xignux se mostró positivo respecto al futuro.

“Ahora tengo al frente la responsabilidad de salir avante de esta tormenta, de la cual vamos a salir”, concluyó.

A su vez, Toussaint coincidió en que pese a todo saldrán adelante.

“En Lamosa tenemos 130 años, tocaron revoluciones y todo lo que se puedan imaginar y en todas hemos salido, hemos tenido que reinventarnos, acoplarnos desde a gobiernos muy corruptos, muy dictatoriales y hasta más democráticos”.