Lidera el Noreste expectativas de empleo

Como consecuencia de la llegada de inversiones al país, principalmente a los estados del Norte, debido al nearshoring, el empleo ha tenido un desempeño positivo, por lo que en el cuarto trimestre de este año, el 41 por ciento de las empresas del Noreste del país esperan incrementar su plantilla laboral, el nivel más alto entre las regiones del País.

“La región Noreste del país sigue encabezando en las mejores intenciones de contratación, con un 41 por ciento para el último trimestre del año, debido a que las inversiones siguen llegando, aunado a la ampliación de inversiones locales en la región”, dijo Alberto Alesi, director general en México, Caribe y Centro América de ManpowerGroup.

Añadió que su encuesta de expectativa de empleo para el cuarto trimestre del año arroja cifras positivas en cuanto a la tendencia neta de empleo y esto muestra también la fortaleza de las intenciones de contratación que tiene la iniciativa privada.

Sin embargo, destacó que estamos viendo diferentes anteproyectos de ley, reformas que se están discutiendo en las diferentes cámaras, y esto está generando un clima de incertidumbre hacia la inversión extranjera y esto ha empezado a evidenciarse en cuanto a una paralización o “stand by” para ver un poco en qué decantan todas estas iniciativas.

Alesi descartó que la recesión económica esperada para Estados Unidos vaya a afectar negativamente la tendencia positiva del empleo en México, y en particular en los estados del Noreste del país.

“En el caso particular de los Estados Unidos, lo que ellos llaman slow down, de alguna manera no impacta las cadenas de suministro, porque mucho de lo que nosotros fabricamos de alguna forma termina siendo parte de su producto final y además tienen el mismo problema que nosotros, tienen escasez de talento por arriba del porcentaje que tenemos en México”

Aunque su economía se está desacelerando, por la escasez de personal que tienen necesitan de alguna manera maquilar en México y dado que las cadenas de suministro no se han normalizado como estaban antes de la pandemia todavía hay escasez de ciertas materias primas, como por ejemplo en el sector automotriz.

“Es por eso que no vemos que la desaceleración económica en EU impacte directamente sobre el pronóstico de creación de empleo en el Noreste del país”, indicó.

Para el trimestre octubre-diciembre el 42 por ciento de las empresas consultadas manifestaron su intención de aumentar sus plantillas laborales, menor al 48 por ciento del mismo periodo del 2023, 12 por ciento planea disminuirla y un 38 por ciento espera mantenerlas tal y como están, con lo que la tendencia neta de empleo para este cuarto trimestre está en 30 por ciento como media nacional.

Respecto a los sectores que tendrán una mayor contratación, Alesi comentó que están el de servicios de comunicación, con un 40 por ciento de tendencia neta de empleo; seguido de bienes de servicio de consumo y el de tecnología de la información, ambos con un 38 por ciento; con un 33 por ciento está el de ciencias de la vida y de la salud, y 30 por ciento el de manufactura.

En cuanto a los empleos creados en todo el año, el directivo espera que en los últimos tres meses del año se generen como máximo 120 mil plazas y en todo el año hasta 450 mil.

“Las expectativas que estamos previendo de generación de empleos para este último trimestre del año son de entre 100 mil a 120 mil empleos que a final de año nos deberían estar dejando con una cifra de entre 400 mil y 450 mil plazas generadas en el año”, indicó.