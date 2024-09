Óscar Alvarado: Los equipos de liderazgo, poderoso elemento en la gestión

Cuánta razón tenía Patric Lencioni, experto en equipos de liderazgo en señalar: “No son las finanzas. No es la estrategia. Y no la tecnología. Es el trabajo en equipo, lo que sigue siendo la máxima ventaja competitiva, debido a que es tan poderoso como escaso”.

Y en efecto, los equipos son el andamiaje más importante de cualquier organización, nuestra vida en las empresas está cada vez más orientada al trabajo en equipo. La mayoría de las organizaciones que dan atención al liderazgo, lo hacen centrándose en desarrollar las capacidades de sus lideres de forma individual, pero prestan poca o nula atención al desarrollo de capacidades de equipo, resultando esto en un desempeño marginal y no aprovechando de ellos todo su potencial. Diversos estudios muestran que 4 de cada 5 miembros de un equipo carecen de la confianza suficiente entre ellos como para abordar temas relevantes que requieren atención. A su vez esta falta de confianza genera que al menos 3 de cada 5 miembros no llegan a alcanzar el nivel de compromiso que se requiere. Estos datos no son fortuitos. Cuándo hago esta pregunta a diversos lideres ¿Que están haciendo para desarrollar a sus equipos clave? 8 de cada 10 me responden que prácticamente nada. Y esto es dramático,alarmante y causa de frustración y pobres resultados.

Un equipo de alto desempeño requiere atender al menos estos 5 elementos relevantes de su funcionamiento:

Confianza. - Entendida esta como el grado de vulnerabilidad que muestran sus integrantes estando dispuestos a admitir sus errores, debilidades o necesidades de ayuda.

Debate Constructivo. - En un equipo donde existe la confianza, se da la oportunidad de debatir constructivamente para encontrar la mejor solución o tomar la mejor decisión y que todas las perspectivas sean escuchadas.

Compromiso. – El único escenario donde se puede alcanzar el compromiso real en un equipo, es el que viene precedido de la confianza y del debate constructivo, mismo que se refuerza con la claridad de los acuerdos que se están tomando.

Rendición de Cuentas. El sentido común nos dicta que llamar a la rendición de cuentas y dar retroalimentación es responsabilidad del líder del equipo. Pero en los equipos de alto desempeño esta responsabilidad corresponde a cada uno de sus integrantes.

Enfoque en Resultados. Existe una tendencia general entre los integrantes de los equipos a ver por sus propios intereses individuales, mismos que terminan alejando al equipo de sus resultados colectivos. Los equipos de alto desempeño por su parte han desarrollado fortalezas en los 4 elementos anteriores y adicionalmente mantienen el foco en los resultados, estableciendo el tablero de indicadores correcto y un sistema de reuniones bien diseñado.

La falta de trabajo en estos 5 elementos y el hecho de que los equipos los integran seres humanos da como consecuencia la presencia de disfuncionalidades que afectan su efectividad y desempeño.

La buena noticia es que se puede trabajar en mejorar de forma significativa su efectividad, para lo cual se requiere de un proceso de acompañamiento estructurado y bien diseñadode desarrollo de capacidades, que sin embargo demandarádel equipo trabajo, disciplina y consistencia.

Esforzarse por crear equipos funcionales y cohesivos, es una de las pocas ventajas competitivas restantes disponibles para cualquier organización que busque un poderoso punto de diferenciación.