Jesús Garza: La innovación como motor de crecimiento

El Banco Mundial publicó recientemente un artículo, titulado What middle-income countries can learn from America´s innovation system, sobre el modelo de innovación de los Estados Unidos y su éxito impulsando al crecimiento económico. Desde las empresas que nacieron en Silicon Valley hasta los laboratorios científicos en las universidades, la innovación ha mejorado sustancialmente la vida de la población y ha contribuido a detonar un mayor crecimiento económico.

Hoy en día, EUA es el país con el mayor número de patentes por persona. Los autores del artículo, Ufuk Acgiti y Somik Lall, argumentan que los países en vías de desarrollo podrían copiar este modelo para migrar hacia economías desarrolladas.

Los autores hablan de tres procesos para hacerlo. Primero, pensar en grande donde los hubs innovadores ya no se dan en las cocheras, sino que lo dominan las grandes empresas. Es decir, se debe incentivar a que las empresas ya establecidas inviertan en procesos de innovación que tienen mejores rendimientos a escala, recursos financieros y capital humano. Además, las grandes empresas se pueden dar el lujo de invertir muchos recursos en innovación y tecnología, y pueden atraer el mejor talento en el mercado.

Segundo, atraer el mejor capital humano y premiarlo. La importación de cerebros en EUA explica en gran medida el éxito económico y tecnológico de ese país. El artículo sugiere que los países de ingresos medios deben enfocarse en graduar más estudiantes de bachillerato y mejorar las competencias educativas. Además, deben privilegiar la meritocracia.

Por otro lado, las economías de ingresos medios pueden beneficiarse de la transferencia del conocimiento de su diáspora.

Tercero, se debe crear un mercado propicio para promover la innovación. Los mercados donde se detonan las patentes son muy importantes. En EUA durante los años 1870 y 1910, se dio un periodo de innovación importante que resultó en el aumento de invenciones y de empresas innovadoras. La mayor parte de estos mercados se ubican en países desarrollados. Las políticas públicas de los países emergentes deben promover la competencia, proteger la propiedad intelectual y facilitar el acceso a capital para detonar estas industrias.

Las economías emergentes deberían considerar la innovación como eje de desarrollo que migró a EUA de una economía de ingreso medio a uno de ingreso alto hace más de 100 años.

El autor es director general de Soluciones Financieras GAMMA y profesor de Economía y Finanzas de EGADE Business School. Tiene un doctorado en Finanzas y maestría en Economía Financiera, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido.