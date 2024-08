Recomiendan invertir en ciberseguridad para reducir riesgos

Debido al incremento de ciberataques que están registrando las empresas de todos los sectores y tamaños y para no ser víctimas de este ilícito que pudieran provocar el cierre de la compañía, experto en el tema recomienda, entre otras cosas, invertir en ciberseguridad.

Sergio Navarro, director de preventa en IQSEC, destacó la importancia de que las empresas, de cualquier tamaño y sector tienen que invertir en seguridad tecnológica, pues si son víctimas de un ciberataque puede provocar hasta el cierre de sus operaciones.

“Los ciberataques no son exclusivos de una vertical de mercado o de un determinado grupo de organizaciones de empresas, porque al final lo que los delincuentes buscan es generar dinero, generar recursos y el dinero no siempre viene de una fuente directa, como un banco, si no puede venir de varias actividades como serían la venta de información, venta de servicios, de sabotaje, el espionaje industrial, entre otros.

“Los ciberdelincuentes buscan la oportunidad de hacerse de recursos ya sea al detener una planta que tiene cierto grado de automatización o sabotearla para producirle algún daño y cobrarle a alguien por haberle generado ese daño”, agregó el especialista.

Entre las medidas que sugiere implementar Navarro para evitar este delito está la instalación de firewalls avanzados, detección de intrusiones y actualizaciones regulares de software para cerrar vulnerabilidades conocidas, así como capacitar a todo el personal, desde la línea de producción hasta los departamentos administrativos, para mitigar riesgos asociados con la ingeniería social y técnicas de phishing.

Asimismo, dijo que hay que implementar auditorías periódicas de seguridad y evaluaciones de vulnerabilidad para identificar y remediar posibles brechas de seguridad.

Comentó que uno de los sectores en el que se han incrementado en los últimos meses este tipo de delitos son las empresas del sector automotriz, desde armadoras hasta proveedores de éstas, por lo que los ciberataques se están convirtiendo en la principal amenaza para estas compañías.

Destacó que como era de esperarse, los estados que tienen la mayor actividad en este sector en el país como Nuevo León (NL), Chihuahua, Guanajuato y Coahuila, son en los que se registra una mayor incidencia de este delito.

Explicó que los aspectos que más son atacados son las páginas web, sistemas, componentes de vehículos, plataformas de movilidad inteligente, dispositivos IoT y aplicaciones.

Navarro indicó que no solo las armadoras son víctimas de este delito, sino que también sus proveedores, ya que dado que en muchos de los casos estas empresas tienen conexión con las automotrices y por ahí es donde buscan los ciberdelincuentes violar la seguridad de estas empresas.

“A medida que una empresa crece, se da un acceso sin precedentes a los datos en tiempo real a desarrolladores, terceros y empleados para satisfacer la demanda de los clientes, por ello los equipos de TI deben desplegar los mecanismos adecuados para salvaguardar la información -independientemente de las aplicaciones, bases de datos y plataformas- mientras están en reposo, en movimiento o en uso”, dijo Cazares.