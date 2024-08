Jesús Morales: La IA y el auge que ha causado en implementaciones en comercio exterior

Después de contar con algunos años que preceden la magnificencia de la IA y el auge que ha causado al avance en implementaciones en comercio exterior por parte de las empresas, sigue dejando mucho a deber en comparación con las herramientas implementadas de las autoridades en las revisiones cada vez más exhaustivas y efectivas para localizar errores u omisiones que desencadenan multas.

Redefinir la resiliencia: De la misma forma hemos desgastado mucho el termino de resiliencia cuando de eso en comercio exterior cada vez se ve menos, buscando respuestas y soluciones rápidas sin realizar estudios de riesgo adecuados a cada necesidad o incluso replicar procesos con la creencia que lo que funciona a una empresa le servirá a la otra también.

Eso es un terrible error ya que cada empresa cuenta con una particularidad, una delimitante y sutil horma que muchas veces raya en un hilo delgado que se lleva al día, cuidando no se rompa, fortaleciendo el marco legal y dando opciones al resto de los departamentos entrelazados para que la operación funcione sin afectar el desarrollo diario, pero sobre todo blindando a la compañía.

Alejarse de la noción tradicional de resistir o recuperarse ante visibles cambios tomando un enfoque más activo podría ser la llave para reinventarse y así obtener cosas nuevas, resultados diferentes.

Siguiente nivel: Y sí, en estos últimos 5 años el comercio exterior ha dado pasos gigantes para estar contemplado ya en la mesa con el resto de departamento y las inversiones en sistemas y recursos han sido exponencialmente altos, entonces ¿qué nos hace falta como usuarios para pasar al siguiente nivel?, ¿qué requerimos para evolucionar y no solo quedarnos en el intento de ir más allá?, ¿qué necesitamos además de ser autocríticos y levantar la mano para comenzar a desarrollar nuestra propia ruta de éxito? capacitarnos más y quitar ese halo de creencia de saberlo todo explorar nuevas formas de cómo hacerlo.

Invariablemente pasamos de tener operaciones controladas a estar en una constante incertidumbre por las nuevas regulaciones en casi todos los ámbitos de comercio exterior y aduanas, donde como resultado de la gestión diaria y los diferentes sistemas de control de datos nos han hecho presa de una cantidad excesiva de información, misma que podamos obtener para determinar los riegos posibles y así mitigar cualquier situación que se vertiera en nuestra contra, creando escenarios de seguridad y certidumbre legal.

Aprender a vivir con esta incertidumbre y transformarla en certeza es pasar al siguiente nivel.

FORO IMMEX: Cuando leas esta columna ya habrá terminado unos de los eventos con más contenido en el noreste del país relacionado a comercio exterior, pero ¿qué podemos obtener de valor?. Expositores y participantes darán sus puntos de vista y pondrán su conocimiento en la mesa, articularán estrategias y posibles soluciones a problemas extremadamente agudos o complejos y de nuestro lado ¿qué haremos?, ¿solo nos iremos a tomar la foto y socializar? ó por fin comenzaremos a realizar cambios de fondo y no de forma, implementando y desarrollado nuevas estrategias dando el beneficio para las empresas que tiene como propósito común el comercio exterior.

ENFOQUE: Por lo que es recomendable como primer punto conocer tu empresa. Saber ¿qué hacer?, ¿a qué se dedica?, solicitar a la alta dirección apoyo para conocer estructuras definidas. Como segundo punto saber manejar por completo los archivos de data stage.

No es necesario utilizar programas especiales para descompresión, de hecho, no se aconseja se realice por tráfico y vulnerabilidad de información sensible. Conocer los 26 archivos de data stage y aprende para que sirven.

Te sorprenderás de grata forma al saber cómo puedes crear y parametrizar, incluso predecir posibles operaciones de acuerdo con la minera de datos. Repasar una y otra vez la Ley Aduanera y las Reglas Generales de Comercio Exterior, aprender de ¿cuántos tratados forma parte México?

Tercer punto es definitivamente permear y compartir la pasión por el comercio exterior a nuestros colegas, equipos e incluso a otros departamentos propiciando los mismos escenarios de enseñanza y desarrollo que queremos para un futuro.

LLAMADO DE ACCIÓN: El camino recorrido ya por colegas, instructores, catedráticos y consultores en años anteriores ha dejado una ruta menos escabrosa y difícil que continuar. Nada de esto es posible si no hay voluntad y gusto por las partes involucradas.

El autor es Miembro del comité de Comercio Exterior de INDEX N.L.