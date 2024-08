Cesáreo Gámez: Es NL el segundo estado en presupuesto en seguridad pública

Nuevo León es el segundo estado en el presupuesto ejercido en seguridad pública, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2024, dado a conocer recientemente por el INEGI.

Este programa ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa.

Su finalidad es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dicha función.

De acuerdo con el instituto, el presupuesto por las instituciones de seguridad pública estatales en Nuevo León ascendió a 7 mil 532 millones de pesos.

El primer lugar en este departamento lo ocupó el Estado de México, con un presupuesto ejercido de 14 mil 133 millones.

Por otro lado, las entidades con un menor presupuesto fueron Coahuila, Durango y Colima, esta última con un presupuesto de 75.6 millones de pesos.

Por otro lado, Nuevo León ocupó el primer lugar en el número de llamadas recibidas a través de los sistemas telefónicos de emergencias en el país, con un total de 2 millones 415 mil llamadas.

Nuestro estado fue seguido por Guanajuato y Baja California con 1 millón 324 mil y 1 millón 246 mil llamadas.

Las principales razones para las llamadas fueron persona agresiva, violencia familiar y ruido excesivo.

Nuevo León ocupó el cuarto lugar en el aspecto de los ingresos que recibe el personal encargado de la seguridad, con un promedio de 7 mil 685 pesos mensuales.

El primer lugar en este aspecto lo ocupó el Estado de México, con 20 mil 797 pesos, seguido por Veracruz, con 12 mil 344 pesos mensuales.

En Nuevo León fueron dispuestas 5 mil 968 personas a disposición del ministerio público, en parte por narcomenudeo, robo, lesiones y violencia familiar.

El reporte también informa sobre los incidentes cibernéticos registrados en el periodo considerado, informando que fueron en su mayoría extorsión, acoso y fraude al comercio electrónico.

Como podemos observar, el problema de la inseguridad en Nuevo León y en todo el país alcanza proporciones preocupantes. No solamente por la política de “abrazos, no balazos” emprendida por las autoridades federales, sino también por las políticas emprendidas (o no emprendidas) por las autoridades locales.

Esperemos que las nuevas autoridades federales consideren una nueva política para enfrentar este problema, que ya ocupa una prioridad en las tareas que debe enfrentar la nueva administración.

Crece 7.2 por ciento industria en NL

La producción industrial en el estado de Nuevo León creció 7.2 por ciento durante abril del presente año, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI.

De acuerdo con el instituto encargado de las estadísticas en nuestro país, la parte principal del crecimiento industrial en Nuevo León fue la construcción, que se incrementó en 38.5 por ciento durante el cuarto mes del 2024.

Por su parte. La industria manufacturera creció en 3.1 puntos porcentuales durante abril del año en curso.

El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.