Julio Puon: “¡Que no panda el cúnico!”.– El chapulín colorado

Ante la volatilidad con que nos dio la bienvenida el mes de agosto, conviene dar dos o tres pasos hacia atrás y ver el bosque completo. El super peso de estar de niveles de alrededor de 16.6 pesos/usd en un par de semanas ha volado a niveles máximos de 20 pesos/usd.

La bolsa de USA se “desplomó” un 8 por ciento desde su máximo histórico el mes pasado y la bolsa japonesa en un día se ha bajado un 12 por ciento en un solo día. De miedo ¿no?, pero si ampliamos más el panorama, el USD se movió por encima de las 20 unidades hasta antes de 2023 y que no se nos olvide que en lo más álgido de la pandemia llegó a 25 pesos por billete verde. En cuanto a la bolsa de USA, a pesar del “descalabro” de 8 por ciento, esta ha generado un retorno en usd de 10.75 por ciento y la bolsa japonesa de casi 8 por ciento en yenes en lo que va del año.

Entonces ¿por qué apanicarnos?, ¿debería preocuparme por estos terribles movimientos que apuntan a una “crisis” como lo pintan los miedos, perdón digo los medios?, la respuesta contundente es que NO.

¿Se va a ir al caño la economía y debo sacar mi dinero del país? las distintas variables económicas y financieras del país, así como el sistema cambiario de libre flotación y la independencia del banco central señalan que NO . Es más, lo invito a que disfrute de los maravillosos rendimientos que ofrecen los instrumentos de deuda gubernamental mexicana en lugar de salir corriendo a comprar dólares.

¿Debo vender mis inversiones en bolsa ante la posibilidad de una recesión en USA?, si usted no ocupa el dinero ahí invertido o tiene menos de 50 años, la respuesta es un NO , y si a mí me preguntaran, en lo personal desearía que se materializara una recesión que detonara una baja del 20, 30 o 40 por ciento en la bolsa de USA para poder comprar barato. Sobre todo, si yo fuera un veinteañero o treintañero, abrazaría con enorme gusto esta oportunidad, como sea, ese dinero lo ocuparía para mi retiro es decir para dentro de 40 o 30 años.

¿Debería preocuparme por toda la volatilidad en los mercados financieros?, la respuesta es que, si su horizonte de inversión es el largo plazo, NO tendría porque hacerlo. Si fuera un exportador, me encantaría que el dólar estuviera un pesito o más arriba. Obviamente a un importador no le hace mucha gracia, pero usted querido amigo no tendría que preocuparse a menos que le de por andar jugando al adivino y ser un especulador o haciendo “trading” con el propósito (imposible) de volverse enormemente rico de la noche a la mañana.

Claro, si tenía planeado una vuelta a Estados Unidos o al extranjero, va a tener que destinarle un poco más de presupuesto. Pero bueno, no es que vaya a representar un daño a su patrimonio o sus finanzas.

Entonces mi querido amigo, como bien dice nuestro héroe mexicano del turbante blanco Kalimán, “paciencia y serenidad Solín”. Mejor lleve a su esposa o novia a cenar rico, o disfrute de sus hijos o concéntrese en valorar las cosas bellas de la vida y a hacer lo que más le guste.

Volatilidad, incertidumbre, crisis, guerras y demás jinetes quijotescos del apocalipsis van a venir…. y por montones…como ha ocurrido a lo largo de la historia humana.

No se olvide que hace algunos años, aguantamos estoicamente una pandemia, el mundo no se acabó con la crisis financiera del 2008 y bueno, ni hablar de los múltiples embates que la naturaleza sabiamente nos ha mandado.

Por amor propio, evite leer este tipo de noticias negativas, así como seguir el comentario o recomendación del “experto” económico pregonando que estamos a nada de una crisis financiera. No haga caso. En un par de meses o cuando vuelva la calma esta misma persona va a gritar a los cuatro vientos que “estamos mejor que nunca”.

En resumidas cuentas, no se preocupe. Vaya en la noche a la cama y duerma. No hay nada más valioso en la vida que dormir. No desperdicie su tiempo y salud siguiendo los vaivenes de los mercados financieros. No tenemos control de ello, donde si tenemos control es en nosotros mismos. No permita que la conducta tóxica… por naturaleza, de los mercados financieros afecte su salud mental.

No especule , que es lo equivalente a jugar ruleta rusa con 5 tiros en el revolver, nadie sabe que va a suceder en el corto y mediano plazo. Invierta con visión largo , que es donde todos sabemos que el estado de las cosas, en lo general, tiende a ser mejor de lo que está en la actualidad.

Contacto: juliopuon@tec.mx