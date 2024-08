Víctor Romero: Sistemas de seguridad

Hoy leí un post en donde una persona narraba con impotencia la experiencia que tuvo en un estacionamiento al ver que le inmovilizaron su automóvil.

Buen día queridos lectores muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En los últimos años, ha crecido exponencialmente el mercado de cámaras de seguridad, control de acceso e inteligencia artificial. Por lo que se puede tener un mejor control de los accesos y seguridad en edificios, estacionamientos, empresas y colonias privadas.

Los sistemas de seguridad, siempre deben de ir acompañado de un especialista en seguridad, no necesariamente es persona de la empresa que suministra e instala la solución. Hay consultores independientes que incluso han sido entrenados en el extranjero en áreas de inteligencia, esto ayuda significativamente para poder definir una estrategia preventiva complementada con un proceso de reacción en caso de algún evento.

El control de acceso permite delimitar áreas, por decisiones programadas o bien mediante predicción o inteligencia artificial. El factor humano, si no está capacitado, lo más probable es que sea una interferencia para que el sistema funcione efectivamente.

¿Le ha pasado que llega a una caseta de registro e hizo empatía con el guardia y termina dejándolo pasar sin más?, bueno, esto es un ejemplo de interferencia y puede ocasionar que se rompan las reglas y termine perjudicado un tercero.

La señalética, es igual de importante que los controles de acceso y el cctv, dejar claro a los usuarios y visitantes los sentidos de circulación, áreas privadas o restringidas, etc, les facilitará el saber lo que está y no permitido en las áreas; de esta forma, ahora sí, quien rompa una regla sabrá que habrá una consecuencia.

No saber, no me exime de responsabilidades, no preguntar más información hasta que me quede claro y sin ninguna duda, si es mi responsabilidad.

¿Cómo les fue de vacaciones?, ¿cómo la pasaron?, ¿descubrieron algo nuevo?, bueno, estas preguntas son las que procuro hacerme después de una buenas vacaciones, las experiencias, buenas o malas siempre dejan un aprendizaje.

Hoy acompañé la escritura con un café espresso, elaborado en la nueva máquina de la oficina, un dato interesante es que la cafetera mantiene el agua caliente a 95 grados centígrados y una presión constante de 9 bares; con lo que se asegura un buen espresso.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.