Nancy Vite: La resiliencia en los negocios de la cadena de suministro y la vida personal

La definición de resiliencia según la Real academia española es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente un agente perturbador o un estado o situación adverso.

Actualmente estamos enfrentando situaciones disruptivas en el mundo, Guerra, temporalidad de usar nuevamente cubrebocas, conflictos políticos, incertidumbre en la economía, y en los pasados meses localmente en el estado de Nuevo León cortes de agua y electricidad.

Trafico por todos lados, obras en construcción la sociedad en general vivimos altos niveles de stress, y no estamos exentos en nuestros centros de trabajo, nuestra cadena de abasto, nuestros proveedores de manufactura y transportación, nuevas reglas para importar productos o materias primas, largos procesos de aprobación y calificación de un nuevo proveedor.

Todas las industrias son diferentes en sus procesos de aprobación y tienen sus áreas de oportunidad cada una en mayor o menor grado, pero lo que sí es común en Automotriz, Motores, Grifería, Oil and Gas, Electrodomésticos, Industrial, Semiconductores, etc. Es que en el desarrollo de nuevos proveedores para que hagan nuestros productos, nos enfrentamos a que nuestras especificaciones y dibujos no nos perfectos y tienen una o muchas discrepancias contra las piezas físicas que recibimos y están en producción sin ningún problema.

En mi experiencia laboral no es lo más crítico cotizar un nuevo diseño, puesto que cuando es algo nuevo ambas partes trabajan en conjunto para mejorarlo y/o modificarlo en base a las capacidades técnicas de los proveedores, y se retroalimenta el diseño para que sea manufacturable.

Lo más crítico es desarrollar una nueva fuente de abasto, es la validación contra un dibujo y una especificación que no es lo que estas recibiendo, que en los dibujos no están actualizados cambios que tienen las piezas físicas de producción vs los dibujos, que tiene tolerancias cerradas no aplicables a la manufactura de la pieza, que eso es lo que la está encareciendo y no son necesarias y así poder enumerar un sinfín de situaciones que tarde o temprano tendrás que ser evaluadas, para aceptarse o rechazarse con todos los argumentos “válidos” y a veces se rechaza sin que el análisis sea válido.

Es en este preciso proceso que enfrentamos los que trabajamos en Cadena de Suministro situaciones muy adversas para obtener la aprobación de piezas de nuevos proveedores: Retraso en los proyectos; Desanimo/ Declinación del negocio por el nuevo proveedor; Rechazo de Ingeniería para realizar cambios, aun, aunque estén justificados.

En estas situaciones adversas es cuando tenemos que poner todo nuestro enfoque y desarrollo de nuestra resiliencia y si no está desarrollada trabajar arduamente en desarrollarla., esto para evitar tener problemas de salud y personales que actualmente muchos ejecutivos enfrentan y no solo los de la cadena de suministro, como alta presión arterial, alergias, parálisis facial, insomnio, y en lo familiar divorcios, desintegración familiar, ludopatía y más.

Hay muchas maneras y estrategias, hay libros y artículos sobre esto, más sin embargo te recomiendo lo que a mí y varios colegas incluso Vicepresidentes nos ha funcionado para seguirla desarrollando, y aclaro no significa que mañana ya lo dominas, es un proceso del cual avanzas , te caes y vuelves a empezar.

1.- Meditar/Orar, sea cual sea tu creencia, el estar en paz contigo y nuestro creador ayuda al proceso

2.- Hacer ejercicio /practicar deporte es mandatorio para tener salud física y mental

3.- Aprender de experiencias pasadas, aceptar cuando te equivocas y pedir perdón, esto no te hace débil, al contrario, te fortalece en reconocer tus áreas de oportunidad para mejorar en ellas.

4.- Agradecer todo, esta actividad te hace consciente de lo que si tienes en vez de enfocarte en lo que no tienes y te ayuda a ver lo positivo en vez de o negativo de cualquier situación.

5.- Cultivar una mentalidad positiva, si todos los días mejoramos x % cada año vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, lee y escucha audiolibros.

6.- Conecta contigo mismo, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, te ayuda a ver a la persona por lo que es y no por lo que hace.

Adicional te recomiendo estos libros que son ideales para cuando manejas en el tráfico, de mis favoritos: Como hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estape

Por otro lado, los libros, Hábitos Atómicos, Tiende tu cama, El hombre en busca de sentido, Escucha tu cuerpo, Los cuatro Acuerdos, Como influir en las personas y ganar amigos.

Recuerda no solo eres un numero para tu empresa, solo somos un ser humano, la gran creación de Dios, que somos madre, padre, esposo, esposa, hijo, hija, de una familia de la cual jamás serás sustituible, ni con la IA.

La autora es miembro del Comité de Cadena de suministros de Index Nuevo León.