Desarrolla habilidades científicas en PROVERICYT-UANL

Con las expectativas de desarrollar habilidades basadas en el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera, la estudiante de la Licenciatura en Química Industrial de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Myriam Ivette Badillo Ramírez colabora durante el verano en el desarrollo de una pasta de sulfuro de estaño aplicada en monolitos.

En el ejercicio de generar conocimiento humanista, científico y tecnológico, la joven estudiante de noveno semestre participa en actividades como la impresión en tercera dimensión de monolitos y en el desarrollo de la síntesis para la creación de la pasta, la cual tiene como objetivo absorber los contaminantes presentes en el biogás, así como reducir las partículas contaminantes presentes en el agua.

Badillo Ramírez forma parte de los 922 participantes de la vigesimosexta edición del Verano de Investigación Científica y Tecnológica de la UANL (PROVERICYT-UANL), programa que ofrece a la comunidad estudiantil la oportunidad de participar en proyectos de investigación bajo la supervisión de destacados investigadores.

“Este verano me permite a mí generar nuevos conocimientos y ver nuevas formas de la realización de los procedimientos y verlos con más detalle a diferencia de lo que sucede en clase. El proyecto que estoy trabajando me permite adquirir mayor experiencia en el manejo de equipos que a lo largo de la carrera no había tenido la oportunidad de utilizar», dijo Myriam Ivette Badillo Ramírez, Estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas.

“Los químicos somos muy curiosos y siempre estamos buscando innovar y aprender cosas nuevas. Este programa nos permite abrir la mente y ver cómo se mueve el mundo, entre otras cosas”, destacó la estudiante.

Durante el programa, Myriam Ivette colabora con la profesora investigadora de la FCQ Yolanda Peña Méndez, quien destacó al programa como uno de los estímulos principales de la generación de un espíritu por la investigación científica y tecnológica.

“Es muy emotivo ver a los estudiantes inscritos al programa ya que este siembra el espíritu por la investigación, lo cual es muy importante porque les da confianza para continuar sus estudios y enfilarlos hacia la investigación científica”, indicó.