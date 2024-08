Rodrigo Caballero: Psicología para solucionar tus finanzas personales

Seamos honestos, no se necesita un doctorado en finanzas para tener que manejar de manera adecuada tu dinero. Es más, me atrevo a decir que incluso hay doctores en finanzas que no logran administrar correctamente su bolsillo. Al final de cuentas la fórmula la tenemos todos presente: gastar menos y ganar más. No obstante, en la rutina diaria se nos va el dinero y cuando llega la hora de sacar cuentas, nos enfrentamos con la realidad de haber dejado ir otro mes sin ahorrar.

Y es que la educación financiera es importante, pero entender nuestro comportamiento es crucial. En 2002, Daniel Kahneman gana el premio nobel de economía, siendo psicólogo de profesión. Este investigador logra incorporar sus conocimientos de psicología a la economía y es ahí cuando nace el área de estudio de psicología en las finanzas. Derivado a ello, en la actualidad hemos comenzado a prestar mayor atención al comportamiento de las personas cuando disponen de dinero y no únicamente en los elementos macroeconómicos convencionales como la inflación, depreciación, dinero a través del tiempo, entre otros.

Uno de los puntos más importantes en psicología cognitiva conductual que debemos conocer para llevar finanzas personales sanas, es reconocer que contamos con dos sistemas: el sistema lento y el sistema rápido.

Siendo el sistema lento el que utilizamos cuando nos concentramos para realizar una acción, realizar tareas con mucho esfuerzo mental. Es un sistema que gasta mucha energía por esa razón, nos cuesta trabajo empezar actividades que requieran de este tipo de desgaste.

Llámese sistema rápido al ser intuitivo que llevamos dentro de nosotros, este sistema tiene una identidad de sobrevivencia, el cual nos ayuda en contextos donde tenemos que tomar decisiones al instante como el esquivar un balón que se dirige hacia nosotros. Una de las características principales de este sistema es que nos mantiene en automático y justo este elemento es importante reconocerlo, ya que pasamos la gran mayoría en el.

Una vez siendo conscientes de la estructura básica de nuestro comportamiento y analizar puntualmente cómo funciona nuestro sistema rápido, nos dará elementos suficientes para mejorar la sintonía en la que tomamos decisiones de nuestro dinero.

La manera en la que podemos aprovechar esta estructura mental del sistema rápido es imaginar que somos una máquina, la cual iremos optimizando sus procesos despejando el camino para que pueda trabajar con mayor productividad. Esta máquina la podemos ir afinando si entendemos cómo funcionan los hábitos.

Un hábito tiene tres componentes que lo definen: La señal, la rutina y la recompensa. Siendo la señal el detonador, la rutina es la acción que llevas a cabo y la recompensa el sentimiento de éxito al haber realizado la acción. Por ejemplo, una persona que tiene el hábito de ir al gimnasio en la mañana. La señal es despertarse, la rutina es ir al gimnasio y levantar pesas, y la recompensa es la satisfacción liberada al hacer ejercicio.

De igual forma existen hábitos que nos pueden ayudar a tener finanzas prósperas o todo lo contrario, por eso es importante prestar mucha atención hacia a donde nos está llevando nuestro sistema rápido. Recordando que un hábito toma aproximadamente 60 días en automatizarse, esto quiere decir que los primeros dos meses será difícil realizar la acción que quieres incorporar, pero posteriormente se incorporará a tu vida de manera natural. Para ayudarte a tener este cambio de comportamiento es vital fijarte en el camino que recorres en tu día a día, para liberar de tentaciones a tu sistema rápido.

Finalmente realiza una combinación utilizando tu sistema lento para realizar una visión financiera de largo plazo y ejecutar con tu sistema rápido el día a día a través de buenos hábitos que sumen a tu bolsillo, esta es una nueva manera que puedes incorporar para lograr la fórmula secreta del gastar menos y ganar más.