Miguel Moreno Tripp: Balanza comercial

Dice el INEGI “En un mundo globalizado, es importante disponer de estadísticas que permitan conocer la evolución de los principales componentes del comercio internacional de mercancías, que apoyen el diseño y evaluación de políticas públicas, la toma de decisiones de particulares y la realización de diversas investigaciones. Con el objetivo de atender esta creciente demanda de información, se presenta el valor mensual de exportaciones e importaciones de mercancías, las cuales han cumplido con la normatividad aduanera” ... y tratar de dilucidar que está pasando con la (¿difuminada?) esperanza del Nearshoring.

Tomemos los datos mensuales para el período enero del 2022 a junio del 2024 (no está mal para reducir el efecto COVID), en millones de dólares. Los montos totales de exportaciones del año 2022 fueron de USD$ 577,697 ¡Más de medio trillón de dólares! (notación americana). Para el 2023 fueron USD$ 563,005 y a junio de 2024, van USD$ 299,387. Como referencia, aunque no es el enfoque en esta columna, la balanza comercial acumulada del 2022 fue de USD$ 26,917 pero para el 2023 se redujo considerablemente a USD$ 5,470

En enero 2022 las exportaciones fueron de USD$ 33,923; el promedio mensual de enero 2022 a junio 2024 fue de USD$ 49,003 con un máximo de USD$ 55,670.

El siguiente nivel es desagregar esas cifras en Exportaciones Petroleras y No petroleras. Por el año 2022, las exportaciones petroleras fueron de USD$ 38,934 y las No Petroleras, ¡USD$ 538,763! Para el 2023, las Petroleras fueron de USD$ 33,194 y las No Petroleras, USD$ 559,811. A junio del 2024, van de Petroleras, USD$ 14,845 y No Petroleras USD$ 284,542. Vale la pena enfatizar que las exportaciones Petroleras representaron el 7% de las No Petroleras en 2022; el 6% en 2023 y el 5% a junio de 2024.

El siguiente tema, es desglosar las exportaciones No Petroleras. Sin embargo, antes vale la pena comentar que los tres sectores de una economía son el primario que abarca agropecuario y extractivas. El secundario, que son manufacturas y el terciario que serían los servicios (aunque no se incluyen en esta columna). Las economías tendrán menos desarrollo si lo que exportan son agro y extractivas, un avance es exportar manufactura y un tercer estadio es exportar servicios.

En los 2,000′s se hablaba del milagro latinoamericano. Sin embargo, fue una época en la que China compró mucho a esa región … hasta que dejo de comprar. En México es distinto: las exportaciones agropecuarias y extractivas sumaron USD$ 30,341; 30,980 y 18,140 para los años 2022, 2023 y a junio 2024, respectivamente.

Las exportaciones manufactureras sumaron en ese mismo período, USD$ 508,421; USD$ 528,830 y USD$ 284,542 respectivamente, o lo que es lo mismo, en promedio agro y extractivas son apenas un 6% de las exportaciones manufactureras.

Pasamos de exportar petróleo a exportaciones de la industria automotriz, ¿verdad? Nope. El INEGI separa las exportaciones manufactureras en automotriz y el resto. Resulta que el resto son aproximadamente 2/3 partes de las exportaciones manufactureras.

Un siguiente nivel de detalle nos los da la Balanza de productos manufacturados. Solo que los últimos datos disponibles están por el mes de Mayo de 2024. Los Productos metálicos, maquinaria y equipo sumaron USD$ 37,868. Se reparten por igual entre productos automotrices y para otros transportes y comunicaciones. Destacan también Aparatos de fotografía, de uso doméstico y textiles, entre otros.

No somos un país exportador de petróleo. Eso era en los 70′s. Hace 50 años. Tampoco “dependemos” de un sector de la economía. Como dice el clásico ´magínese si despegara el Nearshoring. Seríamos potencia mundial. Lástima que no se quiere.