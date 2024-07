Ricardo Cruz: Trade compliance en una nueva era digital y geopolítica

Al momento de analizar nuestras operaciones de comercio exterior y su correcto cumplimiento legal, como empresa, en esta nueva era, viene a mi mente todas las variables que en estos momentos existen.

Desde la implementación de tecnologías para el análisis masivo de datos, aplicaciones (de las ahora en auge), inteligencias artificiales las cuales están teniendo un empuje a pasos agigantados no solo por la industria privada sino también por las diferentes instancias del gobierno con enfoques de recaudación.

Así mismo los cambios tan constantes sobre las actuales Certificaciones, Reglas, Leyes, etc., sin dejar de lado las diferentes iniciativas comerciales de algunos países, las cuales, en palabras de algunos, podríamos llamar “restrictivas” en otras “proteccionistas” y en otras incluso con “intereses particulares o geopolíticos”.

Haciendo un contraste entre los controles que al día de hoy cualquier empresa que tenga un mecanismo de control de riesgo sano dentro de una matriz misma de riesgo en Cumplimiento Legal de Comercio dónde venimos desde lo más general con un control del correcto llenado del anexo 22 para los Documentos Aduaneros, así mismo cuidando las causales de datos estadísticos del Anexo 19 (de las Reglas Generales de Comercio Exterior).

También, como sus infracciones simples del articulo 184 y multas del 185 de la Ley Aduanera, pasando a infracciones graves y de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMA), continuando las causales de suspensión de Padrón de Importadores.

Paralelamente y ejemplificando un panorama general de cumplimiento de las diferentes Certificaciones con la que cuentes, desde los controles específicos del Anexo 24 y Anexo 30 para IMMEX, así como los diferentes puntos a regular con la Certificación de IVA – IEPS y su nueva renovación anual, no sin antes mencionar las nuevas regulaciones a los sub estándares para la certificación OEA que busca la homologación con CT-PAT.

Sumando a todo esto las ahora modificaciones al Programa de Promoción Sectorial donde se está por fin revisando y alineando la aplicación adecuada de este beneficio en conjunto con las Reglas Octavas, pero al mismo tiempo, su regulación para fracciones sensibles, etc.

Es en este punto en la historia clave donde las variables actuales se han modificado, cambiado y evolucionado tanto que mi propuesta es contemplar una figura integral que tenga sobre su umbrela, no solo todos estos controles mencionados sino que también pueda tener un rol multinacional.

Donde se contemplen todos los efectos en cascada que generan las cambiantes regulaciones globales, por citar algunas el famoso BABA “Build America, Buy America “, de nuestro principal socio comercial Estados Unidos de América, donde promueve y otorga beneficios sustanciales a la regionalización Americana, el ahora de moda (y menciono de moda por que viene promulgado desde 2019).

Acto 232 donde se regula el Acero y el Aluminio ahora sí en conjunto con México, por cierto hecho histórico que vale la pena hacer hincapié en la colaboración bilateral con nuestro Gobierno, así mismo del ya bastante mencionado 301 donde se busca el proteger a la región sobre los productos chinos, sin dejar de lado por supuesto las medidas con tendencias similares de la Comunidad Europea a las tecnologías eléctricas así como las medidas que se están implementando al otro gran gigante de India y sus productos enviados a nuestra región.

A todo esto, debemos incluirle el incremento sin precedentes de recaudación por auditorias en México derivado del Plan Maestro de Fiscalización 2024, con el que se muestran cifras de más de 259 mil millones de pesos en solo el periodo de enero a mayo 2024, así como las más de 400 Certificaciones en Impuesto al Valor Agregado canceladas del periodo 2023, donde se han cuadruplicado las Visitas de Cumplimiento, así como las más de 343 IMMEX suspendidas en el periodo 2024.

Con todo este panorama es cuando más los invito nuevamente a la autoevaluación y creación de una figura Multidepartamental, Multidisciplinaria así como Transnacional que pueda allegarse de todo el conocimiento, herramientas, tecnologías y recursos adecuados que pueda brindar y tener la certeza no solo del control si no de la proyección incluso de las acciones, actividades y procedimientos que deba asegurar para implementar.

Un Trade Compliance en esta nueva Era Digital y Geopolítica que brinde confianza y seguridad a sus operaciones de Comercio Exterior la cual tenga la capacidad no solo de manejar las regulaciones aduaneras, si no que pase de las Fiscales, Laborales, Judiciales, Penales y no solo Locales o Mexicanas ya que al ampliar la visión de legalidades extranjeras no solo asegurara el cumplimiento legal en México, si no que podrá aplicar al máximo todos los beneficios en estrategias legales multinacionales.

El autor es Subdirector del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León.