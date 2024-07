Ana Ruth Vargas: El deporte, la felicidad y el papel de la empresa

En la actualidad, muchas organizaciones comprendemos más que nunca la importancia del bienestar y la salud física de nuestros colaboradores. En los últimos cinco años, tras superar una pandemia, un gran número de organizaciones han incorporado programas que abordan temas como la flexibilidad laboral, el balance vida-carrera, mindfulness, nutrición, la actividad física, entre otros.

Particularmente, el tema de la actividad física ha adquirido mayor relevancia para las empresas. No solo permite tener colaboradores más saludables, lo cual reduce gastos en salud, primas de seguros, ausencias e incapacidades, sino que también contribuye a crear ambientes de trabajo más positivos y productivos. Las personas que practican ejercicio físico tienden a ser más capaces de manejar el estrés, buscar su realización profesional y enfrentar desafíos, en resumen; son más felices.

Sin embargo, la realidad muestra que estos colaboradores activos, resilientes y felices son una minoría dentro de las organizaciones en México. Los datos son claros: según el INEGI el 60% de la población adulta lleva un estilo de vida sedentario a causa de la falta de tiempo, el cansancio y el trabajo. (INEGI, 2023)

¿Entonces, qué sucede? Si las organizaciones están cada vez más comprometidas en promover el bienestar y la actividad física entre sus colaboradores, ¿por qué el número de personas activas no aumenta? ¿Será que los programas implementados no están funcionando adecuadamente? O ¿quizás no estamos motivando de la manera correcta? Debemos ir más allá.

En Innovasport, como empresa dedicada a impactar positivamente a las pesonas a través del deporte, desarrollamos nuestro propio Programa de Bienestar para proporcionar herramientas que mejoren la calidad de vida y promuevan la actividad física de nuestros colaboradores y sus familias. Nuestro programa se centra en dos ejes: Wellness y Fitness.

Mientras que todas las iniciativas bajo el eje de Wellness han sido ampliamente aceptadas, lo mismo no puede decirse del eje Fitness. A pesar de contar con un gimnasio en una de nuestras sedes, un club de corredores y la plataforma con videos de entrenamiento, la participación ha sido poca y estable. Es decir, el grupo minoritario que mencionamos anteriormente es el mismo que aprovecha estas herramientas, a pesar de estar disponibles para muchos más.

Con nuestra dedicación al deporte y acceso a numerosos estudios sobre cómo el ejercicio y la actividad física transforman vidas, sabíamos que necesitábamos hacer más: Happiness Bonus.

Happiness Bonus es una iniciativa diseñada para que nuestros colaboradores encuentren la felicidad a través del deporte. La meta es simple: cada colaborador debe realizar al menos 30 minutos de ejercicio durante 20 días al mes, durante 9 meses del año.

¿La recompensa? Cada mes que se cumple la meta, se acumulan puntos que al final del reto pueden cambiar por una tarjeta de regalo.Y si alguien no logra la meta un mes, no queda excluido; como en el deporte, siempre hay una oportunidad de intentarlo nuevamente y seguir acumulando puntos.

Solo en el primer mes de lanzamiento, experimentamos un aumento del 350 por ciento en la participación de colaboradores activos físicamente en comparación con años anteriores. Los testimonios sobre el impacto del Happiness Bonus van más allá de nuestros colaboradores: familias enteras están ejercitándose juntas, personas que nunca pensaron correr 5 km lo están logrando, personas mayores y niños están participando activamente. La felicidad que se encuentra en el deporte es contagiosa.

Definitivamente, aún tenemos mucho por aprender y mejorar, pero siempre vale la pena ir más allá. “Lograríamos más cosas si no pensáramos que son imposibles”. Vince Lombardi

El autor es Asociada de ERIAC Capital Humano y actualmente es Directora Ejecutiva People & Culture en Grupo Innovasport.

Contacto: contacto@eriac.com.mx