Preocupa a empresarios respeto a Estado de Derecho

Ante la posible aprobación en septiembre de las iniciativas enviadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados, en las que destaca la elección de los jueces, magistrados y ministros por votación y la desaparición de los organismos autónomos, los empresarios están preocupados que ante esta situación no se respete el Estado de Derecho, señaló Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey.

“¿Qué es lo que les preocupa a las empresas?, uno, el tema de la desaparición de los organismos públicos descentralizados, o sea, todos los entes reguladores que median para que no se cometan los abusos por parte del Gobierno”, indicó.

Agregó que estos organismos son para que te puedas defender en temas de competencia, en temas de mercado, etcétera, es la parte que preocupa, pues ya lo han estado diciendo que quieren desaparecer esos organismos para poder tener un poco más de control.

“Si los jueces se eligen por popularidad y no por capacidad, méritos y desempeño, y si en un momento dado vas y reclamas a la Corte algo que consideras indebido, pues la Corte va a estar más del lado del Gobierno y esto es lo que les preocupa”, añadió.

“Les preocupa el tema del Estado de Derecho, creo que una de las grandes ventajas y bondades que tiene el Derecho mexicano, pues es la ley de amparo, pero cuando no hay un organismo defensor, como estos organismos intermedios que aboguen por ti en una Corte, pues no sirve de mucho, por ello les preocupa que el derecho del amparo no se cumpla”, indicó.

Sin embargo, destacó que algo positivo para los empresarios es la existencia del T-MEC, ya que hay ciertas reglas que no las podrán cambiar, porque entonces sería devastador para el país.

“Las reglas del T-MEC traen precisamente temas de competencia en cuanto a protección, temas de reglas internacionales que nos sujetamos a respetar, entonces, si no se respeta, el problema es que va a haber que resarcir el daño y es daño puede ser muy cuantioso”, explicó.

“A eso es a lo que los inversionistas extranjeros le temen, a que no sea respetado ese Estado de Derecho para defender sus intereses que tienen en México, y esa es una preocupación muy real”, señaló.

Destacó que el problema es que entre que si es mayoría absoluta o relativa o como le quieran llamar, es casi una mayoría para votaciones de tipo constitucional en el Congreso y en el Senado, y les preocupa que a lo mejor si el diferencial para no conseguir la mayoría calificada sean cuatro, cinco o seis votos, que algunos de los partidos medianos puedan apoyarlos a cambio de ciertas prebendas que pudiesen tener.

“Eso es a lo que le tienen miedo, qué pueden hacer si se dedican a estar cambiando la Constitución, a estar cambiando las reglas del juego de cuando se hicieron las inversiones y sobre todo estar en contra de un tratado como el T-MEC, que es un tema internacional en donde los intereses de nuestros socios comerciales se pueden ver afectados”, indicó.

“Esto puede quitar inversiones de empresas extranjeras a México, pues ya países de Centroamérica como Guatemala, Panamá y Costa Rica están levantando la mano para atraer empresas, pero no solo estos, sino países de Europa del Este también quieren estas inversiones”, añadió.