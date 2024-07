…Y aunque gobierno desalienta consumo la decisión de compra-venta es global

Aunado a que el gobierno de México no está incentivando suficientemente su adquisición, ni producción.

“Yo tal y como lo veo de que triunfe el vehículo eléctrico no es una decisión de México, es una decisión global, la decisión global ya está tomada, el mundo ya decidió que el vehículo de combustión interna va a tener su fin”, indicó el directivo de Voltway.

Las principales marcas ya han anunciado fechas de fin para la fabricación de vehículos de combustión interna, incluso muchos países o estados de países como por ejemplo California”.

Añadió que México tiene que cumplir con compromisos internacionales en cuanto a la reducción de emisiones de CO2.

“Si México no se suma a eso, se va a quedar rezagada. ¿Qué va a pasar? Que el parque vehicular de México se va a envejecer y no se cumplirán los compromisos de reducción de huella de carbono que México tiene comprometido como país”.

El gobierno de México o las empresas públicas como la CFE no lo pueden detener, como mucho pueden frenar o desacelerar, pero detener no porque es un cambio global”.

Concluyó que el país puede ser líder o seguidor en esta tenencia.

“Es un tren que pasa, la decisión política es si me subo ya a ese tren y me acerco a los principales mercados o se me va y tengo que ir siempre corriendo detrás de él, porque va a haber un momento en el que no va a poder elegir”, explicó Ortego Martínez.