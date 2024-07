Jorge Moreyra: La importancia de los Mantenimientos Preventivos desde el punto de vista de Seguridad Industrial

A lo largo de mi experiencia laboral, he llegado a escuchar frases como: “si no está roto, no requiere atención”, “si no está fallando, síguele dando”, o peor aún: “¡hasta que truene!”

Lamentablemente quienes tienen esta mentalidad, y la comparten con sus equipos de trabajo, son más propensos a sufrir un accidente laboral y/o a ocasionar daños costosos a su maquinaria.

En la industria de la manufactura, donde las máquinas y las personas, constituyen el núcleo de las operaciones, garantizar la seguridad de los empleados y de las instalaciones es de suma importancia.

Entrando en materia, podemos mencionar que el mantenimiento preventivo tiene como objetivo principal minimizar el tiempo muerto, reducir los costos de reparación y mejorar la confiabilidad y seguridad de los equipos o sistemas. Este tipo de mantenimientos generalmente implica realizar inspecciones de rutina, tales como: limpieza, lubricación, calibración, ajuste de tornillería, reemplazo de piezas desgastadas o dañadas, y en algunos casos, correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad industrial.

Aunque la seguridad enfatiza a las personas y el mantenimiento generalmente se concentra en las instalaciones y sus equipos, reconocer su interdependencia es crucial para el correcto funcionamiento de los sistemas de la Organización.

De acuerdo con la OSHA, dentro del top 10 de los estándares de seguridad que más común se encuentran violaciones e incumplimientos en 2023, se tiene en la posición número 6 el control de energías peligrosas, y en número 10 guardas en maquinaria y equipo. Ambos conceptos, pueden tener una relación directa con el tema de mantenimientos preventivos. ¿Qué pasa si al realizar un MP, no se valida que una cortina de seguridad funcione adecuadamente?, ¿qué pasa si al realizar un MP, el técnico de mantenimiento no se asegura de que las guardas de la maquinaria se encuentren fijas?

Según información del director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, durante el 2023 se registraron casi 201 mil accidentes de mano en trabajadores que reclamaron una incapacidad temporal, lo cual equivale a 3.9 millones de días perdidos y en términos de costo para la seguridad social 739 millones de pesos. ¿Cuántas de estas lesiones en mano tendrán como una de sus causas raíz la falta de mantenimiento preventivo, o el retraso conforme a la planeación del MP a un equipo?

Otro cuestionamiento para realizarnos es: ¿qué tan involucrado está el área de seguridad industrial, con el área de mantenimiento en este tipo de ejercicios?; el mantenimiento, al igual que la seguridad, es una forma de mitigación y control de riesgos. Ambas funciones requieren que personas calificadas ejecuten procedimientos específicos que impactan directamente la salud y seguridad de los trabajadores.

Mi recomendación para ti es que, dentro de tu Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolles una metodología a través de la cual el área de seguridad industrial valide por medio de auditorías u otra revisión, el cumplimiento al programa de MP. A su vez, recomiendo que no sólo valides plan vs real; adéntrate en el ejercicio y valida el contenido de las actividades que se programaron dentro del MP de cada equipo. Muchas veces, los MP se enfocan únicamente en limpieza y lubricación, y dejan fuera la revisión de los dispositivos de seguridad, o el ajuste a la tornillería en las estaciones de trabajo, lo cual posterior puede impactar en la calidad del producto, en atoramientos de piezas de producción, y en la seguridad de los trabajadores.

El seguimiento del mantenimiento preventivo con un software especializado te permite supervisar todos los equipos de tus instalaciones y almacenar información de seguridad importante en un solo lugar. El uso de estos softwares puede simplifica las auditorías de seguridad que realices; podrás encontrar el historial de mantenimientos que se han realizado, y qué oportunidades se han corregido en estas actividades. Asimismo, una ves que validas las actividades que se realizan en los MP, puedes con un enfoque en seguridad industrial recomendar/solicitar que se agreguen actividades puntuales, las cuales pueden ayudar a disminuir el riesgo de una falla en el funcionamiento de la maquinaria, y por ende, la intervención del personal en un equipo.

En conclusión, realizar un mantenimiento preventivo prolonga la vida útil de tus equipos, reduce tiempos muertos, disminuye las solicitudes de mantenimientos correctivos, te ayuda a gestionar las necesidades de cumplimiento e inspección, evita que se produzcan costosas reparaciones de emergencia y mantiene a tu equipo de trabajadores seguros y saludables en la Organización.

El autor es miembro del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.