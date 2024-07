Sara Lozano: Madurez política

Vamos a apoyar a Claudia por el bien de México, una frase jamás dicha entre los perdedores de este país. Algunos han reconocido el triunfo, pero no evoco a algún presidente convocando abiertamente en apoyo al proyecto de gobierno entrante. Es más, la estrategia del que llega puede hacer lo mismo, pero parecerá distinto, cambiará el nombre y los liderazgos.

No sabemos qué será de este par de mujeres en seis años,pero van a tener oportunidades de sobra para sacar la casta.

A Xóchitl le queda el carisma, el respaldo popular – muy mermado por las instituciones partidistas–, mantener la chispa de ciudadanía o crear el nuevo partido –ojalá que no–,o posicionarse desde el senado como la representante ciudadana para gobernar este país en 2030. No veo que abandone la actividad política.

Entre noviembre de 2022 y junio de 2023 la sociedad civil se mantuvo organizada y decidió ir por una candidatura apoyada por los partidos políticos. No creían que la marea rosa se mantuviera, menos que creciera. Además, el recurso económico ya lo tenían los partidos. Después de hacerse los interesantes, se acercaron para pactar con esa sociedad que sorprendentemente seguía organizada.

De ahí surge Xóchitl, arrasa en el proceso de selección establecido. Y todo porque no le abrieron la puerta en Palacio Nacional.

Lo que sucedió es que la ciudadanía siguió saliendo a las calles no así confiando en los partidos tradicionales. La forma tan burda de autopromocionarse de uno u otro dirigente partidista en los foros de Xóchitl puso en evidencia la hipocresía que la acompañaba.

A Claudia en cambio le queda el poder, quizá lo más sorprendente fue la cantidad de curules morenista, petistas y verdes en ambas cámaras, a pocos escaños de completar ambas mayorías absolutas.

La tradición histórica en México sugiere que Claudia seguirá obedeciendo, aunque cada vez menos. Los puestos apartadosoriginalmente para el obradorismo se irán reemplazando por los de su propio equipo. Seguramente habrá continuidad en lo que ha salido bien, los apoyos a las clases bajas, la certeza de recibirlo sin regateos y la autonomía para gastarlo fue el voto duro de estas elecciones.

Y con un discurso simplón y condescendiente tatuado en la 4T irán componiendo o cerrando las obras mal hechas. No creo que se transporte petróleo para Dos Bocas, espero que no sea en vano la devastación para los proyectos ferroviarios y deseo que no se caiga los trenes interurbanos.

La suerte está echada, México necesitaba –y necesita– un cambio estructural en donde la élites políticas y económicas dejaran de darse vuelo entre sí. El presidente rompió la dinámica añeja y trazó una nueva. Es reto para ambas, asumir cada una su propio poder y terminar de forjarlas.

Se va a necesitar de la madurez política de ambas para el bien del país, el pobre ha sido gobernado por una sarta de imberbes que con resolver lo básico, será más que suficiente.